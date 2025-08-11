Marley volvió a la pantalla de Telefe con un nuevo ciclo de "Por el Mundo" y en medio de sus primeros programas, el escándalo ya se desató entre sus invitados. Es que el conductor decidió junto a su producción invitar a Alex y Charlotte Caniggia a grabar, pero las cosas no están del todo bien.

Es que Alex se enojó con su hermana tras la polémica que se generó por los dichos de la joven contra Melody Luz y la relación entre hermanos pasa por el peor momento. En medio de todo esto, Alex decidió bloquear a su hermana y, por lo que él comentó, no hay diálogo.

Lo cierto es que en este contexto, la producción de Telefe invitó a los hermanos para que acompañen a Marley en una nueva aventura, pero parece que no todo salió como lo habían planeado. Es que Alex se negó a grabar junto a Charlotte y en las últimas horas el conductor de Telefe comentó que hubo gritos entre ellos mientras se encontraban en un tren.

Escándalo en Por El Mundo con Alex Caniggia y Charlotte Se desató el escándalo en Por el Mundo: Alex y Charlotte Caniggia a los gritos en un tren "Se acaban de pelear a gritos, ahora ella (Charlotte) está sola ahí, están tratando de calmarla. No sé cómo vamos a hacer el programa del domingo que viene porque la pelea sigue a full", comentó Marley claramente disgustado por la situación que estaba pasando mientras se encontraban en viaje.