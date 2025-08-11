Martina Pereyra se reinventó con un drástico cambio de look luego de su salida de Gran Hermano

La ex Gran Hermano, Martina Pereyra, sorprendió con un look que transformó su imagen y encendió las redes. No te pierdas las fotos.

Apenas cuatro meses después de despedirse de la casa más observada del país, Martina Pereyra ya está jugando en otra liga. La ex participante de Gran Hermano 2025 demostró que su salida no fue un final, sino el comienzo de una nueva etapa. Con una agenda que empezó a llenarse rápido, fichó con la agencia Multitalent y comenzó a abrirse camino en el modelaje.

En las últimas horas, mostró una transformación de imagen que dejó a todos boquiabiertos. Bajo la mirada experta del estilista Max Jara, Martina decidió dejar atrás su melena tradicional para sumergirse en un rubio intenso, con reflejos dorados.

“Rubio brillante, con una técnica Ilumina Inverse para una transición suave y natural. Elegimos un rubio oro que resalta su mirada y acompaña su tono de piel”, explicó Jara en su cuenta de Instagram. El cambio de look fue tan notorio que varios de sus seguidores admitieron no reconocerla al primer vistazo.

El trabajo de color fue acompañado por un corte sutil que aportó movimiento al cabello, un detalle que, aunque parezca menor, realzó el brillo del rubio y enmarcó su rostro con naturalidad. No se trató de un cambio improvisado, puesto a que detrás hubo un trabajo técnico pensado para favorecer su estructura ósea y su tono de piel.