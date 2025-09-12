El vestido marrón halter con el que Pampita deslumbró

No te pierdas las fotos del look de Pampita en la Polinesia. Un diseño sofisticado y minimalista para el paraíso.

El look de Pampita en la Polinesia.

Pampita viajó a la Polinesia y, como es su costumbre, compartió cada momento en Instagram, pero además de mostrar los paisajes, lo que más llamó la atención fueron los looks que eligió para acompañar ese entorno paradisíaco.

Uno de los outfits más celebrados fue un vestido halter en tono marrón chocolate, cruzado en la parte superior y ajustado en la cintura con un cinturón al tono. Un diseño que marcó su silueta y sumó elegancia en un contexto relajado como lo es la playa.

El peinado acompañó con sobriedad, siendo este una trenza baja con raya al medio, que dejó el rostro despejado y resaltó el escote. Los accesorios por su parte consistieron en unos aros dorados medianos, un collar en capas, anillos discretos y un reloj clásico.

El detalle beauty del look se lo llevaron los labios en rojo intenso y una piel luminosa, que le dieron un contraste fuerte frente al tono del vestido y el paisaje natural. ¡Una diosa!

No te pierdas las fotos del look de Pampita: Pampita-en-la-Polinesia-5.jpg Pampita combinó glamour y frescura en su viaje a la Polinesia. Instagram: pampitaoficial