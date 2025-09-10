Katy Perry en Buenos Aires: con un look homenaje a Argentina

Katy Perry deslumbró con un vestido en seda y un beauty look sofisticado que evocó la estética del tango. ¡Mirá las fotos!

Katy Perry eligió Buenos Aires como una de las paradas de su gira mundial, “The Lifetimes Tour”. Apenas aterrizó en la ciudad, Katy se mostró con un look que muchos definieron como una reinterpretación contemporánea del vestuario de la milonga. La cantante asistió a un show de tango y, como parte de la previa, su equipo de confianza preparó un estilismo que tuvo sensualidad y un aire nostálgico.

La pieza central fue un vestido de seda en tono nude con estampado floral. El diseño, de corte midi y silueta entallada, incorporó un efecto corsetado que resaltó su figura, mientras que el escote halter estuvo adornado con una flor tridimensional en el cuello. El estampado de rosas rojas y amarillas le dio un aire romántico, evocando la tradición tanguera con una onda más moderna.

El look se completó con sandalias satinadas color champagne, con moños delicados que no le restaron protagonismo al vestido. El resultado fue un conjunto equilibrado, clásico en sus referencias, pero contemporáneo en su ejecución. En cuanto a su beauty look, llevó el cabello suelto en ondas suaves, con raya al medio, labios nude y un maquillaje de ojos intenso que destacó su mirada azul.

En esta salida, la acompañaron sus colaboradores de siempre: Chloe Schlossmann en maquillaje, Andrew Ly en peinado y Cynthia Parkhurst en fotografía. Juntos armaron una mini producción antes de que la cantante se adentrara en la experiencia tanguera.

No te pierdas las fotos del look de Katy Perry: El vestido floral de Katy Perry en Argentina que evocó la estética del tango. Instagram: katyperry