Katy Perry aterrizó en Argentina y protagonizó una escena inesperada

La cantante de pop llegó al país para su esperado show el martes 9 y miércoles 10 de septiembre y sorprendió con un gesto inesperado.

Katy Perry se presentará en Argentina este martes 9 y miércoles 10 de septiembre.

Tras su presentación en Chile el pasado sábado 6 de septiembre, Katy Perry llegó a Argentina en las últimas horas y tuvo un gesto con sus fanáticos que no pasó desapercibido en las redes sociales. Cabe destacar que la artista se presentará este martes 9 y miércoles 10 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La famosa cantante de pop fue abordada por sus fanáticos en Buenos Aires y le dieron un cuadro de Eva Perón, que lo levantó con mucho orgullo. Un video y una imagen del momento se volvieron virales en X.

Así fue el momento en el que Katy Perry levantó un cuadro de Eva Perón

En el clip se la ve a la artista levantando el cuadro de Eva y, cuando se está yendo, nuevamente lo alza, mientras sus seguidores la ovacionan.

La escena tomó aún más relevancia por la coincidencia con el reciente triunfo del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, donde se definieron 46 bancas de diputados y 23 de senadores provinciales. También se renovaron concejales municipales y consejeros escolares.