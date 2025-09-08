Viviana Canosa fue otra de las figuras del mundo periodístico que opinó duramente contra el gobierno de Javier Milei tras las elecciones que se desarrollaron el domingo 7 agosto en Buenos Aires. La conductora realizó una picante editorial y fiel a su estilo, no se guardó absolutamente nada.

"A mi editorial de hoy la he titulado 'nos mintieron'. Cuando pienso en el gobierno de Milei, lo primero que se me viene a la cabeza es el resentimiento del pueblo", comenzó diciendo Canosa. Luego, subrayó que "todo lo que dijeron que iban a hacer no lo cumplieron y la gente este domingo se las devolvió bien devueltas en las urnas".

La conductora de "Carnaval" expresó en otro momento que "tanta mentira y tanta traición, presidente, se paga. Estos tipos nos vendieron que eran distintos y son exactamente lo mismo, son muy truchos y en este último tiempo se les notó demasiado. Seguramente el efecto Carnaval con las denuncias y con los audios sumó, pero como iban a tapar el sol".

Video: Viviana Canosa destrozó al gobierno de Javier Milei tras las elecciones Viviana Canosa destruyó al gobierno de Javier Milei tras las elecciones: "Les rompieron el..."

"La Libertad Avanza sufrió una paliza tremenda con los Kukas como ellos suelen llamarlos. Perdieron por más de 13 puntos, como diría el Javo... Le rompierón bien el ort* ayer, perdón, presidente, hablo como usted", comentó Canosa en otra parte de la durísima editorial contra Javier Milei y su gobierno.