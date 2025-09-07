Presenta:
El discurso de Axel Kicillof tras el triunfo de Fuerza Patria en PBA.&nbsp;
El mensaje de Axel Kicillof a Javier Milei: "Espero mañana el llamado"

La estrategia de Axel Kicillof surtió efecto y el desdoblamiento electoral benefició a Fuerza Patria, que se impuso categóricamente en la elección bonaerense.

Facundo Martín Pascal

El peronismo de Fuerza Patria se impuso con claridad en las elecciones bonaerenses, logrando una victoria categórica que legitima al gobernador Axel Kicillof, al interior de su espacio. Junto al mandatario provincial, se encuentran en La Plata Sergio Massa y Juan Grabois, mientras que el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, no confirmó su participación en el acto organizado a una cuadra de la legislatura provincial. No obstante, acompaña a Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111.

Según los datos oficiales, Fuerza Patria arrasó en la primera y la tercera sección electoral, que concentran cerca del 60% de los más de 14 millones de votantes habilitados. También se quedó con el triunfo en la segunda, cuarta, séptima y octava sección.

En el balance provincial, Fuerza Patria alcanzó casi el 47% de los votos, con una ventaja superior a los 13 puntos sobre La Libertad Avanza. El espacio libertario solo logró imponerse en la quinta y sexta sección electoral, mientras que en las restantes quedó relegado por el oficialismo.

Se renovarán 46 bancas de diputados y 23 de senadores provinciales, además de elegir concejales y consejeros escolares en los 135 municipios. Es la primera vez desde 2003 que la votación provincial se realiza en una fecha distinta al calendario nacional. Más de 14,3 millones de bonaerenses estuvieron habilitados para votar en unos 2.000 establecimientos bajo el sistema de boletas partidarias, sin implementar la Boleta Única de Papel.

"Espero mañana el llamado"

Axel Kicillof hizo pesar la victoria del peronismo e hizo un llamado a Javier Milei para que ambos funcionaros se reúnan: "Tenemos que reunirnos", disparó, y añadió: "Espero mañana el llamado para reunirte y para ponerte de acuerdo".

Axel Kicillof: "Espero mañana el llamado"
Las palabras de Axel Kicillof tras el triunfo del peronismo en PBA

En medio de cánticos que piden por su candidatura presidencial, el gobernador de la provincia de Buenos Aires celebra una victoria de Fuerza Patria luego del éxito que obtuvo su estrategia electoral que consistió en el desdoblamiento electoral.

Axel Kicillof: "FUE UNA VICTORIA APLASTANTE"

Dentro de los agradecimientos, Kicillof mencionó a los intendentes "que defendieron a los municipios, a la provincia y a nuestra gente".

"Gracias Sergio, gracias Cristina, injustamente condenada, que tendría que estar en este escenario", subrayó el mandatario provincial. Por otro lado, Kicillof también envió sus agradecimientos a los candidatos nacionales que disputarán la elección del 26 de octubre por el espacio peronista.

"Desdoblamos, tuvimos unas elecciones transparentes, sin una denuncia. Gracias Carli Bianco, gracias Javier Alonso, gracias a la junta electoral y a la policía de la provincia", expresó el gobernador.

"Esto no es un búnker, es una fiesta popular", sostuvo Kicillof en su discurso, al tiempo que envió sus palabras de agradecimiento a su familia.

En otro orden de cosas, apuntó contra la gestión libertaria: "La provincia de Buenos Aires se gobierna desde una concepción tan distinta a lo que pasa en la Nación. El Gobierno que encabezamos iba a funcionar como un escudo y una red para defender a nuestro pueblo", y añadió: "Hoy, con el veredicto de las urnas, digo que nos comprometimos y cumplimos".

"Dijimos que veníamos a demostrar que había otro camino posible. Por eso digo que es un triunfo de la bonaerenses para todo el país, y un triunfo del peronismo para todo el país. Las urnas hoy le dieron al Presidente un mensaje", disparó el mandatario provincial, y advirtió: "Van a tener que rectificar el rumbo".

"Pedido de Axel conducción"

Axel Kicillof Conducción
Audio de CFK en el búnker de Kicillof en La Plata

La exmandataria envió finalmente un audio de cara a la victoria de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Allí, criticó nuevamente a Javier Milei, y manifestó: "Quiero felicitar a todos y cada uno de los candidatos de Fuerza Patria".

Audio de CFK

Asimismo, extendió sus felicitaciones a la primera plana del espacio peronista. "A Axel, a Sergio, a Juan", y también al titular del PJ provincial, Máximo Kirchner, expresó CFK en relación a Axel Kicillof, Sergio Massa y Juan Grabois.

Sube el gabinete provincial al escenario de Fuerza Patria

Los principales ministros del gobernador Axel Kicillof se encuentran en el escenario a la espera de la palabra del mandatario provincial. Además, se encuentran los candidatos nacionales de Fuerza Patria de cara a las elecciones del 26 de octubre.

En breve habla Axel Kicillof

"Hemos construido con la unidad del peronismo"

Fuerza Patria Cecilia Moreau

La diputada nacional de Unión por la Patria Cecilia Moreau, habló tras el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires. En su discurso, envió su reconocimiento "a toda la militancia que hizo posible este triunfo, a Juan, al Presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, a Máximo Kirchner, al Presidente del Frente Renovador a nivel nacional, a Sergio Massa, a nuestro querido Gobernador Kicillof, y por supuesto y especialmente a la querida Cristina Fernández de Kirchner".

Por otro lado, la dirigente cercana a Cristina Kirchner aseguró que "esta noche hemos construido con la unidad del peronismo y del campo nacional y popular un triunfo contundente y rotundo en la Provincia de Buenos Aires".

Celebración en el búnker de Fuerza Patria

El acto del peronismo en La Plata se carga de euforia por los resultados obtenidos en la provincia de Buenos Aires. La diferencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza le propició un duro golpe a la gestión libertaria.

Fuerza Patria escenario
CFK salió al balcón a festejar

El video de Cristina Kirchner desde su casa, saludando a la militancia

El video de Cristina Kirchner desde su casa, saludando a la militancia.

La exmandataria celebró en el balcón de su departamento luego de conocerse los primeros resultados electorales que vaticinan un importante triunfo del peronismo.

Cristina Fernández de Kirchner festejó la victoria peronista desde el balcón
"Saludos cordiales desde San José 1111"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, le envió un irónico mensaje a Javier Milei luego de conocerse los primeros resultados del escrutinio provisorio.

"¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco. Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal", lanzó en su perfil de X.

Además, luego de conocerse los resultados, la exmandataria salió al balcón de su departamento para celebrar con los militantes que se hicieron presentes en la puerta del barrio de Constitución.

"Esto es un freno a Milei"

Gabriel Katopodis, candidato de Fuerza Patria en la Primera Sección Electoral, se refirió al resultado electoral obtenido por el peronismo: "Le pone un freno a Milei", manifestó el dirigente provincial desde el distrito de San Martín.

Gabriel Katopodis: "Esto es un freno a Milei"

"Estamos muy contentos y muy optimistas, pero todos los resultados que están llegando nos dan la pauta de que estamos muy bien encaminados para el resultado que el gobernador Axel Kicillof, y todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires estábamos buscando", declaró el ministro de infraestructura bonaerense.

"Condiciona a un Gobierno desmedido"

La candidata a senadora por la Quinta Sección Electoral por Fuerza Patria, Fernanda Raverta, aseguró que "se va a dar un mensaje claro" y que el resultado condicionará a Javier Milei "en un momento en donde hasta la democracia está lastimada". Asimismo, se refirió a la "proscripción" de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Fernanda Raverta
Las primeras declaraciones en Fuerza Patria

A la espera de que se conozcan los primeros resultados, Cristina Álvarez Rodríguez y Sebastián Galmarini dieron las primeras declaraciones en el búnker peronista. "Creemos que estamos en un escenario de triunfo bastante importante", declaró Galmarini, y agregó: "Tenemos resultados provisorios y podemos confirmar que es un triunfo de Fuerza Patria".

Sebastián Galmarini

La cuenta oficial de Fuerza Patria en PBA publicó un mensaje de agradecimiento en X y ya dan por descontada la victoria: "En la ciudad de La Plata, en la Provincia de Buenos Aires: Renace la esperanza. ¡¡GRACIAS POR SUMAR FUERZAS!!".

Mensaje de Fuerza Patria en X

Mensaje de Cristina Kirchner

La expresidenta podría enviar un mensaje grabado al búnker de La Plata, tal como lo hizo en el cierre de campaña. Una victoria legitimaría la estrategia electoral del gobernador, Axel Kicillof, quien decidió desdoblar la elección provincial de la contienda nacional.

Mientras tanto, una afluencia cada vez mayor de militantes se concentran en el departamento de la exmandataria.

Portada CFK
Axel Kicillof a la espera de un resultado que lo legitime

En el kicillofismo confían en que un triunfo amplio de Fuerza Patria fortalezca a Axel Kicillof dentro de la interna peronista y lo proyecte, a mediano plazo, como candidato presidencial para 2027.

Se acercan los primeros dirigentes

Entre los primeros referentes en hacerse presentes sobresalió la senadora bonaerense Teresa García, dirigente muy cercana a Cristina Kirchner. Poco después arribó el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak.

Comienza a llenarse el búnker de Fuerza Patria en La Plata

LLegan los militantes de Fuerza Patria a La Plata
Búnker de Fuerza Patria
Militantes del kirchnerismo se reúnen en la casa de CFK

El departamento de Cristina Fernández de Kirchner también oficia como búnker de campaña paralelo al de La Plata.

La casa de CFK recibirá a algunos dirigentes del peronismo
Los primeros resultados se conocerán a partir de las 21

Así lo notificó el ministro de Gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco. La presentación de los primeros datos electorales se hará cuando se cuente con el 30% de los datos cargados por cada sección electoral.

Carlos Bianco habló tras el cierre de comicios en la provincia
Expectativa en el búnker del peronismo

Las autoridades de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof a la cabeza, hicieron un llamado a todos sus candidatos para que se acerquen al escenario montado en La Plata, donde se respira una gran expectativa por una posible diferencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza mayor a la esperada.

Búnker de Fuerza Patria-
Fuerza Patria convocó a los dirigentes en La Plata

Desde el espacio invitaron a los dirigentes y a los votantes a asistir al búnker peronista en Av. 51 y calle 10 desde las 18 horas.

Fuerza Patria BA

