El mensaje de Axel Kicillof a Javier Milei: "Espero mañana el llamado"

Las palabras de Axel Kicillof tras el triunfo del peronismo en PBA

En medio de cánticos que piden por su candidatura presidencial, el gobernador de la provincia de Buenos Aires celebra una victoria de Fuerza Patria luego del éxito que obtuvo su estrategia electoral que consistió en el desdoblamiento electoral.

Axel Kicillof: "FUE UNA VICTORIA APLASTANTE"

Dentro de los agradecimientos, Kicillof mencionó a los intendentes "que defendieron a los municipios, a la provincia y a nuestra gente".

"Gracias Sergio, gracias Cristina, injustamente condenada, que tendría que estar en este escenario", subrayó el mandatario provincial. Por otro lado, Kicillof también envió sus agradecimientos a los candidatos nacionales que disputarán la elección del 26 de octubre por el espacio peronista.

"Desdoblamos, tuvimos unas elecciones transparentes, sin una denuncia. Gracias Carli Bianco, gracias Javier Alonso, gracias a la junta electoral y a la policía de la provincia", expresó el gobernador.

"Esto no es un búnker, es una fiesta popular", sostuvo Kicillof en su discurso, al tiempo que envió sus palabras de agradecimiento a su familia.

En otro orden de cosas, apuntó contra la gestión libertaria: "La provincia de Buenos Aires se gobierna desde una concepción tan distinta a lo que pasa en la Nación. El Gobierno que encabezamos iba a funcionar como un escudo y una red para defender a nuestro pueblo", y añadió: "Hoy, con el veredicto de las urnas, digo que nos comprometimos y cumplimos".

"Dijimos que veníamos a demostrar que había otro camino posible. Por eso digo que es un triunfo de la bonaerenses para todo el país, y un triunfo del peronismo para todo el país. Las urnas hoy le dieron al Presidente un mensaje", disparó el mandatario provincial, y advirtió: "Van a tener que rectificar el rumbo".