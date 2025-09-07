Elecciones en Buenos Aires: Axel Kicillof, con los intendentes, le ganó a Cristina Fernández Kirchner

En una elección atípica, donde los aparatos movilizaron pero no hicieron “desastres” como se preveía, Fuerza Patria se impuso con un margen considerable por las diferencias que consiguió en la Primera y Tercera Sección electoral, la paridad observada en la Octava, donde hay un único municipio, La Plata, y las compensaciones libertarias obtenidas en la Quinta Sección, con cabecera en Mar del Plata. En los únicos lugares donde La Libertad Avanza ganó ampliamente fueron San Isidro y Vicente López.

Diego Valenzuela peleaba voto a voto en su distrito, Tres de Febrero mientras Joaquín De la Torre ganó con lista corta en San Miguel, lugar donde triunfó Gabriel Katopdis a nivel seccional. En Tigre, Julio Zamora no pudo salir de la grieta y perdió contra Fuerza Patria que llevaba a Malena Galmarini como candidata seccional y uno de los mejores resultados se vio en Malvinas Argentinas, Escobar y José C. Paz, en la crucial Primera Sección Electoral.

Las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof a la cabeza, convocaron a todos sus candidatos a La Plata para exteriorizar esta expectativa, en la que a raíz del apoyo de los intendentes a sus respectivas listas de concejales, arrastraron en los 80 municipios a los candidatos seccionales. El gobernador es el gran ganador de este domingo ante la opinión pública y ante sus aliados del peronismo kirchnerista renovador, porque Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa querían impedir el desdoblamiento hasta último momento.

Pesó mucho la elección de los intendentes, más que cualquier otra figura nacional y provincial, en la que las marcas locales, representadas por los candidatos testimoniales, pudieron imponer su figura por sobre la idea libertaria de nacionalizar la elección. Kirchnerismo Nunca Mas perdió abruptamente.

El Gobierno nacional, quien eligió nacionalizar una elección que podría haber provincializado por diferentes crisis irresueltas como en materia de Seguridad o Educación Púbica, hizo que se vote en favor o en contra de Javier Milei y su proyecto por pintar todo el país de violeta. Ahora se le llena de preguntas su performance electoral de octubre. Los mercados mañana hablarán y eso hará modificar todo, o no, en los planes de un desquiciado gobierno nacional.