La Justicia resolvió el conflicto entre el marido de Destéfanis y una concejal

A fines de junio del 2024, siete meses después de haber asumido como concejal de Santa Rosa , Diego Foco, el marido de la intendenta Flor Destéfanis, renunció a raíz de las denuncias de violencia de género por parte de Débora Quiroga , expresidenta del Honorable Concejo Deliberante de ese departamento. Ahora, el escándalo sumó un nuevo capítulo.

Luego de que las causas en su contra fueran archivadas, Foco contraatacó y acusó a Quiroga de calumniarlo. Finalmente, este martes la Justicia le dio la razón al exedil y, tras el fallo, deberá resolverse si la concejal podrá asumir su cuarto mandato por no tener "ficha limpia".

El Tribunal Penal Colegiado de la Tercera Circunscripción condenó a Quiroga —quien debería asumir su cuarto mandato como concejal a partir desde el 1 de mayo— como autora del delito de calumnias y le impuso una multa de sólo 20.000 pesos .

Pero la duda está si podrá ir por sus 16 años dentro del Concejo Deliberante santarrosino. Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que tiene la posibilidad de casar la resolución en los próximos días.

Cinco años después de haber sido una socia férrea de Destéfanis, en junio de 2024, Quiroga que venía de militar en varios partidos, lanzó acusaciones contra Diego Foco , marido de la intendenta, quien decidió junto a otro compañero, renunciar pese a haber asumido hacía pocos meses como concejal. Se rompió totalmente el vínculo con la intendenta y Quiroga.

Durante el año y medio siguiente, la concejal díscola caminó Santa Rosa con un mensaje en contra del oficialismo. Con el aval de la Corte, logró candidatearse nuevamente en 2026 porque la ley que impide más de una reelección fue aprobada cuando ella iba por su tercer mandato, por lo tanto, no es retroactiva. Tras los resultados de las elecciones de febrero pasado, logró entrar al Concejo Deliberante y debería asumir en mayo.

Lo que se dijo hace dos años es que Quiroga buscaba ser la sucesora de Destéfanis y la llegada de Foco al Concejo frustró sus intenciones por eso habría existido el enfrentamiento.

El descargo del marido de Destéfanis

Tras conocerse la sentencia este martes, Foco usó las redes sociales para anunciar la novedad. "Quiero compartir con ustedes una noticia muy importante. Saben que no soy de escribir en redes pero hoy creo que es de relevancia hacerlo. Hace mucho tiempo que decidí callar. Del otro lado había tanto ruido que no sabía si era conveniente hacer silencio, responder o no. Pero decidí ir por los canales que corresponden. Hace más de un año que presenté una querella por calumnias hacia una concejal que me había denunciado falsamente ante la justicia por distintos delitos, varios de ellos relacionados a la violencia de género. Esa denuncia falsa terminó con una resolución de archivo y decidí avanzar", contó primero.

Además, agregó: "Por mucho tiempo esa mujer, que fue elegida por sus votantes ejerció el poder como Presidenta del Concejo para profundizar diferencias y desprestigiarme en cada oportunidad que tuvo, hasta leyó publicamente una carta documento que le había enviado en plena sesión, siendo yo un ciudadano más de Santa Rosa. Me mencionó y difamó en cada medio de comunicación que pudo. Me expuso en sus redes y en sus alocuciones como concejal. Afectó profundamente mi honor y el de mi familia".

Sentencia Diego Foco1

Sentencia Diego Foco 2

Qué dice la ley de ficha limpia y por qué la concejal podría estar complicada

La ley de Ficha Limpia mendocina prohíbe que personas con condenas penales, incluso en primera instancia, sean candidatos a cargos electivos provinciales/municipales o ejerzan funciones públicas, incluyendo ahora el sistema educativo.

Sin embargo, Quiroga podrá apelar. Todo lo deberá resolverse a la brevedad. En sus redes sociales, a diferencia de Foco, no habló de la sentencia y subió fotos visitando vecinos, ya que está en campaña porque quiere ser intendenta en 2027.