Concejales que irán por la re-reelección: los detalles de la vida política de ambas

Una ley aprobada el año pasado le impide a los concejales más de dos mandatos consecutivos . Pero, con la interpretación de que las leyes no son retroactivas, la Corte en una votación dividida, avaló este miércoles 4 que la actual edil Débora Quiroga (Santa Rosa, que va por la lista opositora "Ahora Santarrosinos") y Paloma Scalco (Luján de Cuyo, del espacio kirchnerista "Frente Patria") puedan presentarse por la re-reelección . La primera va por el cuarto mandato y la segunda por el tercero.

Había un antecedente a favor de las dos dirigentes: el año pasado, la Corte aceptó el reclamo del ahora concejal electo de Godoy Cruz, Martín González (también de La Cámpora), por una situación similar.

Además de la cautelar que presentó cada una, Quiroga y Scalco comparten muy pocos aspectos en común de su vida política. Pero ambas, a pesar de la diferencia de edad, ya llevan un recorrido en la política mendocina.

Débora Quiroga , es una de las concejales más conocidas de la provincia por las repercusión mediática que ha tenido sus cambios de ser opositora a oficialista y de nuevo a opositora. Paloma Scalco, una concejal que ingresó al cuerpo deliberativo con 26 años y que ya lleva dos mandatos e intentará el tercero.

La política para Quiroga viene de familia. Su marido es un exconcejal demócrata, Gustavo Muñoz, con quien tiene dos hijos. El hombre fue edil y funcionario de Antonio Ponce, el exintendente del PD. Pero fue ganando protagonismo en la política santarrosina por ella misma, poniendo el cuerpo y espacialmente las cambiantes decisiones político partidarias.

Se recibió de Licenciada en Ciencias Políticas y comenzó su carrera en el Concejo Deliberante en 2002, cuando ingresó como prosecretaria. En 2008, durante la suspensión del entonces intendente peronista Sergio Salgado, tuvo un rol activo en la investigación de las denuncias que pesaban sobre el jefe comunal, quien con el paso de los años terminaría en prisión. Dos años después de la apartada provisoria de Salgado, Quiroga fue desplazada de su cargo, en lo que se interpretó como una represalia por el trabajo investigativo que había llevado adelante.

En 2013 asumió como concejal por la Unión Cívica Radical. Ya en su rol de edil, fue una de las principales impulsoras —y la de mayor protagonismo— del proceso que derivó en la destitución definitiva de Salgado. Corría el año 2015 cuando Quiroga, junto a un grupo de concejales, logró que el intendente justicialista fuera apartado del cargo por una serie de delitos que más tarde lo conducirían a la cárcel. En ese contexto, Santa Rosa atravesaba una grave crisis financiera que impedía el pago de salarios a los empleados municipales, mientras Salgado era acusado de abuso y mal manejo de fondos públicos, indignidad y desacato, desorden de conducta, además de transgresiones y omisiones en el ejercicio de la función pública.

Se presentó dos veces como candidata a intendenta en los años que vinieron: en 2015 como candidata de Alfredo Cornejo- en su primer mandato- y en 2019 como candidata de Omar De Marchi. En ambas situaciones perdió, pero en la segunda opotunidad, luego de haber sido derrotada en la primaria, se cambió de fuerza política. Decidió respaldar a la candidata peronista y actual intendenta, Destéfanis, quien no sólo fue elegida por lo comicios de 2019 sino que ganó la reelección en 2023. Durante todo ese tiempo, Quiroga se convirtió en una socia política que parecía incondicional de la actual jefa comunal. Pero la historia no termina acá.

El gran cambio de Débora Quiroga

Cinco años después de ser una socia de fuste de Destéfanis, en junio de 2024, lanzó acusaciones contra Diego Foco, marido de la intendenta Destéfanis, quien decidió junto a otro compañero, renunciar pese a haber asumido hacía pocos meses como concejal. Se rompió totalmente el vínculo con Destéfanis.

Durante el año y medio siguiente, caminó Santa Rosa con un mensaje en contra del oficialismo. Con el aval de la Corte, pretende seguir en el Concejo Deliberante como hace 12 años lo viene haciendo, a pesar de sus intentos por ser intendenta. "Ahora Santarrosinos" es la lista que encabeza y ya promete "ganar la intendencia en 2027", según declaró a medios locales.

Débora Quiroga

Paloma Scalco, la joven concejal que va por la re-reelección

Paloma Scalco asumió como concejal hace 8 años. En 2017, se presentó como candidata por Somos Mendoza, el sello conformado por el PJ y Unidad Ciudadana. Tenía 26 años y era estudiante de abogacía.

Fue militante peronista desde chica por su mamá, participó del centro de estudiante y pertenece al grupo de una generación política que entro a la militancia a través del proyecto político de Néstor Kirchner y Cristina.

Fue dos veces concejal: en 2018 y en 2022. Se convirtió durante esos años en una militante reconocida de La Cámpora. Fue además, Vicepresidenta del PJ y militó en la Juventud peronista. Además, fue la presidenta de su bancada.

Como edil, trabajó temas de género y en la comisión de Obras Públicas. Ahora, intentará un tercer mandato en una lista kirchnerista separada de la del Pj que encabeza Germán Kemmling.

La concejal de Luján, Paloma Scalco. La concejal de Luján, Paloma Scalco. X: Paloma Scalco

.