Elecciones desdobladas: la Corte avaló la postulación de dos candidatas

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza dio lugar a la cautelar presentada por dos candidatas para las elecciones del 22 de febrero.

La Suprema Corte de Justicia avaló las dos postulaciones para las elecciones desdobladas que estaban en cuestionamiento y, así, dos concejales actuales podrán presentarse para los comicios del 22 de febrero que se realizarán en la provincia de Mendoza.

Se trata de la participación en la próxima instancia electoral de las actuales ediles Débora Quiroga (Santa Rosa, que va por la lista opositora "Ahora Santarrosinos") y Paloma Scalco (Luján de Cuyo, del espacio kirchnerista "Frente Patria"). Ambas transitan su segundo mandato y, por la reforma a la Ley Orgánica de las Municipalidades, en principio no podían competir por un nuevo periodo.

Pero había antecedente a favor de las dos dirigentes: el año pasado, la Corte aceptó el reclamo del ahora concejal electo de Godoy Cruz, Martín González (también de La Cámpora), por una situación calcada.

En el municipio conducido por Esteban Allasino, la discusión formal se dio en paralelo a la interna peronista. Es que todos los integrantes de la lista "Frente Patria" podrían ser expulsados del Partido Justicialista por ir a elecciones dentro de otra coalición.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza dio lugar a la cautelar presentada por dos candidatas para las elecciones del 22 de febrero. Elecciones desdobladas: cómo fue la votación El debate en el máximo tribunal volvió a marcar las diferencias en ese cuerpo: fue a favor de las cautelares, con cuatro votos a favor (Mario Adaro, Omar Palermo, Julio Gómez y José Valerio) contra tres en contra (Norma Llatser, Teresa Day y Dalmiro Garay).