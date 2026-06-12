Cuándo arranca la obra más compleja del Acceso Este y por dónde iniciarán los trabajos

El Gobierno provincial oficializó esta semana la adjudicación de la obra vial más importante del último tiempo en el Gran Mendoza. Se trata de la remodelación del Acceso Este en el tramo que atraviesa Guaymallén, una arteria por la que circulan 120.000 vehículos diariamente. Los trabajos arrancarán el mes que viene y la fecha estimada para el comienzo de la obra es el 6 de julio , el día que arrancan las vacaciones de invierno.

Las empresas Ayfra SRL y Green SA estarán a cargo de la obra de refuncionalización de la Ruta Provincial 22, comúnmente conocida como Acceso Este, en el tramo que va desde el Nudo Vial hasta la calle Arturo González.

Este lunes se firmó el decreto adjudicando el proyecto con un presupuesto de más de $88 mil millones y un plan de ejecución de las obras de 22 meses, 8 meses menos de los previstos originalmente en la licitación.

La intervención del Acceso Este se planificó a través de dos licitaciones. Una que comprendió el tramo de Maipú desde calle Lamadrid, donde comienza la Variante Palmira, hasta calle Arturo González. Y otra para el tramo de Guaymallén desde Arturo González hasta el Nudo Vial.

Las obras del primero de los segmentos arrancaron el pasado 20 de mayo con las primeras operaciones de máquinas en este tramo interurbano y productivo que es clave para el transporte de carga pesada y para la conexión del Gran Mendoza con los departamentos del Este.

La obra más compleja del Acceso Este

Las autoridades provinciales calculan que diariamente circulan más de 120 mil vehículos por el tramo de Guaymallén del Acceso Este. Por lo tanto, anticipan que esta obra vial provocará grandes complicaciones en el tránsito en toda el área urbana durante los meses que dure la intervención.

“La obra que va desde Lamadrid hasta Arturo González ya comenzó y desde Arturo González hasta el Nudo Vial esperamos comenzar a fin de mes o en los primeros días de julio, esperemos tomar justo las vacaciones”, expresó este jueves la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui.

Si bien desde el Gobierno provincial todavía no lo confirman, la fecha estimada para el inicio de las obras es el lunes 6 de julio, el mismo día en el que arrancan las vacaciones de inviernos en las escuelas mendocinas.

Esta medida apunta a comenzar con los trabajos en un periodo de tiempo donde hay menos circulación de vehículos. Aunque el receso invernal apenas durará 2 semanas y el grueso de la obra y el corte total del tránsito en el Acceso Este se producirá más adelante.

carteleria obra acceso este 4 Walter Moreno/MDZ

Badui precisó que las obras en el tramo de Guaymallén de la Ruta 22 arrancarán desde calle Arturo González hasta calle Urquiza. Después se va a comenzar a intervenir desde el Nudo Vial hasta Sarmiento.

La tercera etapa de las intervenciones abarca el segmento completo que va desde Urquiza hasta Sarmiento, que si bien comenzará después, no demorará mucho tiempo en arrancar. A su vez, los tres tramos van a ser intervenidos en simultáneo.

La funcionaria provincial indicó que “ese tramo va a estar cortado en la calzada principal la mayor parte del tiempo de los 22 meses de obra. Entonces el tránsito va a ser desviado a las colectoras y a las paralelas”.

Asimismo, advirtió que el tramo central es el más complejo de toda la obra ya que además de los trabajos sobre la calzada y las elevaciones del terreno hay más de 30 interferencias de gas, agua, electricidad y fibra óptica que deben resolverse con las operadoras.