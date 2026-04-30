¿Te robaron el celular o una bicicleta en Mendoza? Estos son los pasos para recuperarlos

La Suprema Corte de Justicia habilitó finalmente el sistema web con el cual la ciudadanía podrá "rastrear" y buscar bienes, como bicicletas, celulares o electrodomésticos, que han sido arrebatados por delincuentes y luego recuperados por la Policía en diversos operativos.

Este jueves se puso en marcha del nuevo Sistema de Consulta de secuestros judiciales, que busca fortalecer la transparencia y facilitar el acceso público a esta información, pero sobre todo, que las víctimas de robos puedan recuperar sus bienes.

A través del sistema, los usuarios podrán conocer el estado y la localización de los bienes que fueron secuestrados en causas judiciales, con el objetivo de favorecer su identificación y eventual restitución. En esta primera etapa, estarán disponibles los bienes secuestrados durante los últimos dos años (2025 y 2026), ordenados en once categorías.

Este desarrollo se enmarca en las políticas de modernización y digitalización que impulsa la Suprema Corte de Justicia, con el objetivo de brindar servicios más ágiles, accesibles y eficientes. A través de esta plataforma, las personas interesadas podrán realizar consultas de manera simple, evitando traslados innecesarios y optimizando los tiempos de gestión.

Paso a paso: cómo recuperar tus pertenencias robadas

El acceso al sistema se realiza dentro del sitio web oficial del Poder Judicial de Mendoza, en www.jusmendoza.gob.ar.

Dentro de la página principal, dirigirse a la ventana “Portal de Servicios Ciudadanía”. Una vez allí, se debe seleccionar la ventana “Consulta de Secuestros Judiciales”. Una vez dentro del sistema, aparecerá la opción “realizar consulta”, donde el sistema ofrece realizar la búsqueda de los bienes secuestrados filtrando entre 11 categorías y objetos ingresados durante los años 2025 y 2026. Allí se pueden buscar: aires acondicionados, bicicletas, computación, electricidad, electrodomésticos, electrónica, heladeras y freezer, instrumentos musicales, motor, teléfonos/radio transmisor y televisores.

El sistema permite identificar fotográficamente los bienes y, además, descargar un documento PDF con la imagen del bien y los datos del secuestro.

image Ejemplo de una bicicleta robada y recuperada por la policía.

Es importante señalar que, aunque la normativa vigente indica el decomiso de los bienes secuestrados pasados los 6 meses, el espíritu de la Suprema Corte de Justicia es entregar la mayor cantidad de bienes a sus propietarios, por eso se otorga la posibilidad de buscar objetos de años anteriores.

La implementación de este sistema representa un nuevo avance en materia de acceso a la información y transparencia judicial, permitiendo a la comunidad contar con herramientas digitales confiables y de fácil uso.

¿Qué debo hacer si encuentro mis bienes en el sistema?

Los ciudadanos del Gran Mendoza y Valle de Uco que encuentren sus bienes u objetos a través del Sistema de Consultas Judiciales, deben dirigirse al Polo Judicial Penal (Plantamura y Atahualpa, Ciudad).

En el caso de la Segunda y Tercera Circunscripción, a sus respectivas sedes administrativas; donde el Tribunal o la Oficina Fiscal que corresponda les emitirá la orden de entrega, documentación intransferible sin la cual no se podrá concretar la entrega de bienes.

Se recomienda, además, acompañar toda la documentación respaldatoria, como órdenes de compras, facturas y constancias de denuncias realizadas.