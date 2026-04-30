A 6 años del colapso de los puentes de la ruta 40, las obras aún no llegan ni a la mitad

El Gobierno Nacional presentó, a través del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el informe de gestión ante la Cámara de Diputados del Congreso, con la respuesta a más de 4.800 preguntas formuladas por los legisladores de la Cámara Baja.

Uno de los puntos importantes de las preguntas ha sido la falta de obras públicas por parte de la Nación, con un retiro por parte de la gestión de Javier Milei a inversiones de este tipo, particularmente viales.

En el caso de Mendoza, el avance de las obras viales con inversión nacional es prácticamente nulo y el Gobierno ha impulsado las concesiones de la mayoría de las rutas nacionales, con el objetivo de que sean los privados quienes inviertan el dinero, y recuperen en los años venideros mediante el cobro de peajes.

En paralelo, ha sido el Gobierno Provincial el que decidió intervenir con el destino de recursos para realizar mejoras y arreglos de rutas nacionales, como la ruta 40, la ruta 7 y la ruta 143, las tres de jurisdicción nacional.

Según información de Vialidad Nacional, actualmente hay una sola obra vial nacional en proceso en Mendoza, y es la construcción de los dos puentes caídos de la ruta 40 en 2020 y 2021 (puente sobre arroyo Los Pozos y puente sobre arroyo Chañares).

La obra actualmente tiene un avance de tan solo 45,76% y su avance físico está "en ejecución", expresaron desde la Jefatura de Gabinete de la Nación.

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El avance de obra se puede comparar con el dato que se informó en agosto del año pasado, donde se sostuvo que la obra tenía un avance estimado del 36%. Es decir, en nueve meses, ha habido un incremento del 9% en la construcción de los puentes.

El monto vigente de la obra era de unos $9.700 millones, que no ha sido actualizado en este nuevo informe presentado ante el Congreso.

Lo cierto es que esta obra no es comparable con la construcción o inversión en grandes rutas nacionales, e inclusive se podría tomar como una inversión "menor" con respecto a otro tipo de obras.

Resta conocer cuándo se terminarán estas obras, teniendo en cuenta que los puentes se cayeron en 2020 y en 2021. Durante la gestióin de Alberto Fernández no se realizaron los trabajos ni se invirtió lo suficiente con ese fin, y lo mismo ha ocurrido en la mitad de la gestión de Javier Milei.

La caída de los puentes de la ruta 40

Según informó MDZ Online, el derrumbe de ambos puentes no fue ocasionado solamente por una crecida natural, sino también por la falta de control de actividades extractivas que se realizan "aguas arriba" y que cambiaron las condiciones naturales de esos arroyos.

Así figura en los informes que dan cuenta de la fragilidad del Estado para controlar, incluso, la minería de tercera categoría.

puentes rotos ruta 40 anchoris (2).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

En febrero del 2020 la escorrentía del arroyo Chañares desestabilizó uno de los puentes y quedó inutilizado. Las tormentas extraordinarias que hubo parecían la causa principal, pero había otras: las tareas extractivas mal realizadas.

La Dirección de Hidráulica realizó un análisis de la cuenca e inspeccionó las canteras de la zona. El resultado de la auditoría fue categórico: falta de control, desvío de los cursos naturales y excesos.

En febrero del año siguiente, es decir 4 meses después, el pronóstico de Hidráulica se cumplió: se derrumbó el puente sobre el Arroyo los Pozos por las mismas causas sobre las que había advertido.

En la documentación se había mencionado la actividad irregular de las canteras Roselvira de Alberto Sargo SRL; Cantera Sandra de Alberto Sargo SRL; Cantera Pérez Polo; Cantera Anchoris 50 y Cantera Palumbo.