El "error" de un informe de Nación en una obra vial clave de Mendoza

El Gobierno nacional dio información esta semana con pocos detalles respecto a las obras públicas que realiza a nivel nacional. En el caso de Mendoza , son pocas las inversiones por parte de la gestión de Javier Milei, pero hubo un dato que llamó la atención y generó cierto desconcierto en Vialidad Nacional. Hablamos de la obra de la reconstrucción de los puentes de la ruta 7 en la zona del Valle de Uco.

Según el informe de gestión nacional del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, que entregó al Congreso de la Nación este miércoles, las obras están "neutralizadas" y no tienen avances (ver imagen abajo). Sin embargo, desde Vialidad Nacional desmintieron al propio informe y señalaron que los trabajos siguen en progreso, aunque con mayor lentitud.

"La obra continúa pero más lento", indicaron, y negaron que esté neutralizada, como sí pasa con la doble vía Mendoza - San Juan en la ruta 40 . La misma quedó en un 56% de avance (en zona sanjuanina) y no está ni dada de baja con el contrato, ni avanza. Lo mismo pasa del lado mendocino, en la zona desde el aeropuerto de Mendoza y el ingreso a Lavalle. Lo cierto es que aquellos que se movilizan por ese trayecto aprecian todos los días la desidia nacional, con una obra a medio hacer.

En otra de las hipótesis desde Vialidad que indicaron a MDZ Online es que "le deben haber pasado mal el dato desde casa central" de Vialidad al ministerio de Economía, que es el autor del cuadro. Sobre los puentes caídos, ubicados entre Anchoris (Luján) y Tunuyán, las obras tienen un avance del 36% y no hay estimación de cuándo podría terminarse el trabajo.

image

Lo cierto es que ya van cinco años y medio de la caída del puente del arroyo Los Chañares; mientras que el que está sobre el arroyo Los Pozos, se cayó hace cuatro años y medio.

Sin embargo, el propio porcentaje de avance de las obras dan cuenta de la lentitud de las mismas. Por ejemplo, en febrero de este 2025 los trabajos llevaban un 28% de avance, por lo que solamente se creció un 8% en seis meses, lo que no da ningún tipo de garantía que en el corto o mediano plazo, Mendoza pueda contar con los puentes levantados en una de las rutas nacionales más importantes a nivel país, como la ruta 40.

La caída de los puentes de la ruta 40

Según informó MDZ Online el año pasado, el derrumbe de ambos puentes no fue ocasionado solamente por una crecida natural, sino también por la falta de control de actividades extractivas que se realizan "aguas arriba" y que cambiaron las condiciones naturales de esos arroyos.

Así figura en los informes que dan cuenta de la fragilidad del Estado para controlar, incluso, la minería de tercera categoría.

En febrero del 2020 la escorrentía del arroyo Chañares desestabilizó uno de los puentes y quedó inutilizado. Las tormentas extraordinarias que hubo parecían la causa principal, pero había otras: las tareas extractivas mal realizadas.

La Dirección de Hidráulica realizó un análisis de la cuenca e inspeccionó las canteras de la zona. El resultado de la auditoría fue categórico: falta de control, desvío de los cursos naturales y excesos.

En febrero del año siguiente, es decir 4 meses después, el pronóstico de Hidráulica se cumplió: se derrumbó el puente sobre el Arroyo los Pozos por las mismas causas sobre las que había advertido.

En la documentación se había mencionado la actividad irregular de las canteras Roselvira de Alberto Sargo SRL; Cantera Sandra de Alberto Sargo SRL; Cantera Pérez Polo; Cantera Anchoris 50 y Cantera Palumbo.