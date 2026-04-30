Causa Cuadernos: finalizan las indagatorias y el juicio avanza a la fase testimonial

El juicio por los escritos de Oscar Centeno, conocida como " Causa Cuadernos ", finalizará hoy su etapa de indagatorias con la declaración del arrepentido exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López , quien será trasladado desde el penal de Ezeiza, donde cumple una pena unificada de 13 años por haber arrojado bolsos con dólares al convento de General Rodríguez y por la causa "Vialidad", a los tribunales federales de Comodoro Py.

La defensa de López, a cargo de Pamela Bisserier, había pedido al Tribunal Oral Federal 7 a principios de este año que quedara fuera del debate por razones de salud, pero una pericia concluyó que está en condiciones de afrontar el juicio y de declarar. El exfuncionario estuvo en los tribunales de retiro a principios de marzo pasado para asistir a la primera audiencia de “Sueños Compartidos”, donde también está acusado de fraude.

Durante la investigación de la causa Cuadernos, López declaró como imputado colaborador y describió un presunto sistema de recaudación ilegal ligado a la obra pública. “Yo lo que puedo aportar es específicamente de las obras viales, que eran justamente las obras de mayores montos que se manejaron en la Secretaría de Obras Públicas. Durante el período 2005-2010 se desarrolla un sistema que consistía en recaudar y mi función era coordinar con Daniel Muñoz (por entonces secretario privado del expresidente Néstor Kirchner) para que él fuera el depositario de lo que las empresas que había nominado Carlos Wagner pudieran aportar”, sostuvo.

Según López, los pagos ilegales tenían porcentajes definidos: “Los porcentajes variaban entre el 3, 5 y rara vez el 7 por ciento. Se desarrollaban en los anticipos financieros o sobre los certificados. El anticipo financiero era el 10 por ciento de la obra y de ese porcentaje se cobraba el cinco por ciento”.

También describió la logística de las entregas de dinero: “Las entregas a Muñoz eran de dos a tres veces por semana, entre 100 mil y 300 mil dólares o euros. Cuando había una entrega, personas que desconozco, vinculadas con Muñoz, se comunicaban conmigo a un teléfono punto a punto. Sonaba al menos tres veces por semana. Nunca realicé una llamada desde ese teléfono; estaba prendido las 24 horas”.

Nueva fase de la causa Cuadernos: cronograma de audiencias y testigos convocados

El juicio, encabezado por el Tribunal Oral Federal Numero 7 abarca hechos entre 2003 y 2015 y tiene a 86 acusados, entrará en una nueva etapa a partir de mayo. El Tribunal ya fijó audiencias y convocó testigos para todos los martes y jueves en Comodoro Py, bajo modalidad semipresencial.

Entre los primeros figuran los periodistas Diego Cabot y Candela Ini para el martes 5 de mayo y el jueves siguiente será el turno de la exesposa de Oscar Centeno, Hilda Horovitz; la antigua secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga; y Jorge Bacigalupo, el amigo del remisero arrepentido autor de los cuadernos que se los guardó en medio de una disputa que Centeno mantenía con su pareja de entonces.