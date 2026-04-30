Qué hacer en Mendoza este viernes 1 de mayo: 3 planes imperdibles para disfrutar el feriado

Bajo el sol de otoño mendocino, el feriado del viernes 1 de mayo transforma a Mendoza en un refugio de sensaciones para quienes buscan algo más que descanso. Preparate para recorrer una agenda que celebra el talento local y nuestra riqueza histórica.

La entrada general vale $20.000, y se adquiere por la página EntradaWeb .

Mendoza negra. Esclavitud, trabajo y cultura afrodescendiente en la historia cuyana: esta muestra propone visibilizar la historia de la esclavitud y la presencia afrodescendiente en la región cuyana, integrando resultados de investigaciones históricas recientes.

Dónde: Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano (Parque General San Martín, Ciudad).

Disponible hasta junio. La entrada es gratuita y abierta al público, con cupos limitados.

Feria de autor Feria de autor. EntradaWeb.

Feria de autor: en esta propuesta, vas a poder descubrir vinos con identidad, recorrer una expo de arte a cielo abierto y pasar un viernes de feriado de manera única. Una feria de vinos en un vivero, a la tarde, con libros, artes plásticas, vinilos y bodegas que avanzan sólidas y con innovación.

Dónde: Con Naturaleza (Paseo de los Andes 147, Ciudad)

Horario: de 18 a 23 horas.

La entrada general tiene un costo de $17.500. Se compra por EntradaWeb.