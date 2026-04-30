Qué hacer en Mendoza este viernes 1 de mayo: 3 planes imperdibles para disfrutar el feriado
Mendoza se prepara para un viernes 1 de mayo vibrante. Conocé los eventos más destacados de la provincia.
Bajo el sol de otoño mendocino, el feriado del viernes 1 de mayo transforma a Mendoza en un refugio de sensaciones para quienes buscan algo más que descanso. Preparate para recorrer una agenda que celebra el talento local y nuestra riqueza histórica.
Descubrí las propuestas imperdibles para vivir un feriado diferente:
- Canción y Canto: Mendoza será escenario de una noche profundamente ligada a la identidad musical argentina. Canción y Canto reúne a destacados músicos mendocinos de amplia trayectoria en la música popular, en un concierto que promete emoción, calidad y cercanía. El grupo está integrado por Gabriela Fernández, Pelo Merelo, Facundo Merelo, Daniel Morcos y Camilo Martínez, artistas con un recorrido sólido y reconocido en distintos ámbitos de la escena local y nacional. La propuesta invita a un viaje por repertorios de raíz folklórica y canción popular, donde la interpretación, el oficio y la sensibilidad ocupan un lugar central.
Dónde: Sala Living
Horario: 20.30 horas
La entrada general vale $20.000, y se adquiere por la página EntradaWeb.
Mendoza negra. Esclavitud, trabajo y cultura afrodescendiente en la historia cuyana: esta muestra propone visibilizar la historia de la esclavitud y la presencia afrodescendiente en la región cuyana, integrando resultados de investigaciones históricas recientes.
Dónde: Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano (Parque General San Martín, Ciudad).
Disponible hasta junio. La entrada es gratuita y abierta al público, con cupos limitados.
Feria de autor: en esta propuesta, vas a poder descubrir vinos con identidad, recorrer una expo de arte a cielo abierto y pasar un viernes de feriado de manera única. Una feria de vinos en un vivero, a la tarde, con libros, artes plásticas, vinilos y bodegas que avanzan sólidas y con innovación.
Dónde: Con Naturaleza (Paseo de los Andes 147, Ciudad)
Horario: de 18 a 23 horas.
La entrada general tiene un costo de $17.500. Se compra por EntradaWeb.