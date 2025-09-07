Axel Kicillof: "Fue una victoria aplastante"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof calificó al triunfo en la elección bonaerense de "victoria aplastante" al celebrar el resultado que marcó un 47% de los votos para Fuerza Patria ante el 33% que obtuvo La Libertad Avanza .

Así se manifestó Axel Kicillof al brindar un discurso desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata.

Kicillof destacó su estrategia de “desdoblar” las elecciones legislativas del calendario nacional y ponderó además que los comicios fueron “transparentes” y de los “más limpios de la historia de la Provincia”.

También destacó la figura de la ex presidenta Cristina Kirchner, de quien dijo que fue “injustamente condenada y debería estar en el escenario” del búnker de Fuerza Patria.

El gobernador bonaerense consideró que la elección legislativa provincial en la que triunfó el peronismo fue “histórica” y dispuso una “victoria aplastante”.

Además le pidió al presidente Javier Milei que tenga el “coraje y la valentía” de reunirse con él, al advertir que conduce el distrito donde “vive el 40 por ciento” de la población del país.

“Los bonaerenses la están pasando mal, vamos a seguir siendo el escudo con todos los instrumentos que protegen al pueblo de la provincia, pero vamos a seguir trabajando con las otras provincias ante la desintegración que plantea el gobierno nacional”, añadió.

Búnker de Fuerza Patria, Axel Kicillof, Sergio Massa Juan Mateo Aberastain /MDZ

Kicillof le adivirtió al Gobierno que deberá “rectificar el rumbo”, después del triunfo del peronismo en las elecciones bonaerenses.

“No se puede gobernar más con odio, con maltrato y con insultos”, sostuvo y enumeró los ataques a los “discapacitados, las universidades, la ciencia y la cultura”, entre otros.

"Las urnas le dijeron al presidente Milei que no se puede frenar la obra pública, con 13 puntos de diferencia le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad, las urnas gritaron que no se puede quitar los recursos a la provincia de la Argentina. Las urnas dijeron que no se puede gobernar con odio y con maltratos".

Kicillof resaltó esta noche tras la victoria electoral del peronismo que “con ese veredicto, nos comprometimos y cumplimos”. “Veníamos a demostrar que había otro camino posible y a construir otra alternativa, este es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas”.

El mensaje de Cristina

La ex presidenta Cristina Kirchner sostuvo que espera que el “pronunciamiento popular” de las elecciones bonaerenses “le permita” al presidente Javier Milei “comprender que no se puede ejercer la primera magistratura como lo hace”.

“Felicito a todos y cada uno de los ciudadanos que participaron en esta jornada histórica, en la que con muchísima responsabilidad democrática decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos”, expresó la ex mandataria en un mensaje de audio enviado al búnker de Fuerza Patria en La Plata.

Y añadió: “Espero que este pronunciamiento popular le permita comprende que no se puede ejercer la primera magistratura como lo hace”, añadió.

Anteriormente, desde sus redes sociales, la ex mandataria le había pedido a Milei que “salga de la burbuja”, al manifestarse por el triunfo del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.