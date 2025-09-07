Elecciones en Buenos Aires: cómo quedarían las banca tras los primeros resultados

El peronismo consiguió una victoria contundente en provincia de Buenos Aires y ya se conocen las primeras proyecciones de cómo quedarán las bancas.

El peronismo, con casi el 90% de los votos escrutados, sacó una diferencia de unos 13 puntos en las urnas. Mientras la campaña libertaria planteaba la idea de "Kirchnerismo, nunca más", Axel Kicillof se consolida en la provincia de Buenos Aires tras las elecciones.

Esta consolidación del gobierno kirchnerista queda más en claro en las cámaras legislativas de la provincia, donde mantiene una amplia mayoría en el Senado bonaerense y un sólido número de representantes en Diputados.

En este sentido, comparado a 2023, el kirchnerismo aumentará su representación en ambas cámaras. En la Cámara de Diputados pasaría de tener, del partido gobernante, 37 bancas a 40. En el caso del Senado, los representantes pasarían de 21 a 23.

Cómo quedarían las bancas tras las elecciones en Buenos Aires Cámara de Diputados:

Fuerza Patria: 39 bancas.

La Libertad Avanza/PRO: 31.

Somos/UCR: 9.

Frente de Izquierda: 2.

Otros partidos: 11.