Dura advertencia para el Gobierno: contundente victoria del peronismo frente a Milei por más de 13 puntos

Live Blog Post

Axel Kicillof: "Fue una victoria aplastante en la provincia de Buenos Aires"

Con la canción Cajita Musical de Divididos de fondo y el lema de “Defender el futuro” en la pantalla, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se subió al escenario tras la victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Luego de agradecer a toda la fuerza política de la que forma parte, Kicillof manifestó: “Protagonizaron una elección histórica. Los intendentes de los municipios que defendieron a la provincia, muchas gracias. A los que permitieron escuchando con sabiduría y generosidad lo que nos pedía nuestro pueblo; a los que permitieron forjar una sola boleta que es la de Fuerza Patria, que hoy terminó con una victoria aplastante en toda la provincia de Buenos Aires”.

En su discurso, Kicillof agradeció a Sergio Massa y a Cristina Fernández de Kirchner, quien aseguró que fue “injustamente condenada” y que “tendría que estar en el mismo escenario” que él.

“Espero mañana el llamado de Milei”, expresó el mandatario provincial y sumó contundente: "Yo sé que algunos piensan con que este triunfo es para desestabilizar la economía. Lo vengo advirtiendo desde hace mucho tiempo. Los que están desestabilizando la economía argentina están en el Gobierno Nacional. Con más desequilibrio y con más desigualdad no van a conseguir nada. Ocúpense del trabajo, de la educación, de la salud, de nuestro pueblo, de los más vulnerables y les va a ir mejor".