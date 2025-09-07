Cómo llega la economía de la provincia de Buenos Aires a las elecciones

Es la primera vez desde el regreso de la democracia que la provincia de Buenos Aires va a elecciones legislativas separada de la Nación, por lo que- como nunca- se pone en juego más la gestión del gobierno provincial, más allá de la disputa política general. En este contexto, los números de la economía provincial son claves para entender tanto el desempeño del gobernador Axel Kicillof como la reacción de la población frente a las urnas. Salvo que también correspondería evaluar el desempeño de los intendentes porque también están en juego los cargos a los concejos deliberantes de los municipios provinciales.

La provincia de Buenos Aires es la más grande en superficie del país, con una importante diversidad geográfica y riquezas naturales; la que tiene la mayor población con algo más del 38% del total nacional; y la de mayor desarrollo económico con el aporte del 35% del PBI total del país, según los datos del ministerio de Economía provincial.

Además, aporta el 47% de la industria manufacturera, 44% del empleo industrial, el 32% de las pymes y el 37% de la actividad agrícola.

El reparto de los recursos es uno de los puntos nodales que bombardeó desde el inicio del mandato la relación entre el gobierno nacional y las provincias. El reclamo por aceitar la llegada de los fondos coparticipables y las diversas ayudas monetarias estuvieron siempre en la mesa de negociación, aunque con un muy bajo nivel de éxito dada la decisión del presidente Javier Milei de avanzar a como dé lugar en el ajuste fiscal, con un foco muy especial en el fin de la obra pública financiada por el Estado.

En el caso de la provincia de Buenos Aires esa relación fue la peor dada la distancia ideológica con el gobernador Kicillof y la enemistad manifiesta entre ambos. Esto redundó en un muy bajo nivel de ayuda de la Nación y en reclamos constantes del gobierno provincial.

Uno de ellos es el reclamo de una deuda que, según el oficialismo provincial, llega a $12,1 billones por "la discontinuidad de programas, saldos de obras públicas y fondos previsionales". El caso llegó a la Corte Suprema donde se deberá evaluar si esta "asfixia económica” no viola los principios constitucionales.

El gobernador Kicillof reclama por la paralización de 1000 obras públicas en los 135 municipios, que incluyen "escuelas sin terminar, hospitales sin refaccionar y rutas abandonadas".

coparticipación

El otro reclamo es de más larga data. Se trata de la distribución de la coparticipación de impuestos. Según el ministro de economía provincial, Pablo López, al mes de julio de este año a la administración provincial le tocó sólo el 6,6% de los recursos nacionales, pesar de que aporta el 37,9% de la recaudación a las arcas públicas nacionales.

Según la ley, a la Nación le corresponde un 46% del total dentro del ítem "no coparticipables", pero si se toman los "coparticipables" se queda con el 40% de 54% que queda, es decir un 24% adicional sobre el total. Lo que redunda en una retención del 70% de todo lo recaudado.

Este ítem, sin embargo, afecta a todas las provincias. El problema está en el reparto de ese 60% restante, de los cuales a la provincia de Buenos Aires le corresponden sólo un 13,3%, lo que significa un 6,6% del total.

coparticipación 2

Por lo tanto, no es raro que el gasto público por habitante de la provincia sea uno de los más bajos de la Nación, a pesar de las acusaciones del gobierno nacional de que la provincia es una de las que más gasta. De hecho, ocupa el puesto 21 de la lista en el ranking de provincias con el 7% CABA alcanzó un porcentaje de 12,4% del total del gasto público.

Al distinguir un top 8 de provincias con mayor gasto de capital, se ubicaron en lo más alto del ranking: San Luis (42,9%); Santiago del Estero (37,2%); Mendoza (22,5%), Catamarca (22,2%), La Pampa (20,1%), Formosa (19,8%), Jujuy (18,9%) y La Rioja (17,3%). El caso de la provincia de Buenos Aires, podemos verlo al final de la lista, en el puesto 23 del ranking con un gasto publico por habitante de $40.000 contra $1,9 millones en el caso de Neuquén o 670 millones en el caso de CABA.

También figura anteúltima en la cantidad de empleados por habitantes. Con 34,7% de sobre cada 1000 habitantes, sólo superada por Córdoba (31,5%) y muy lejos de Catamarca que lidera el ranking con 105.000.

empleo público

A pesar de la potencia económica de la provincia, los indicadores sociales son de los más deficitarios del país. La provincia ostenta el primer lugar en cantidad de personas en situación de pobreza (55% del total nacional), en situación de indigencia (58%), personas desocupadas (60%), hogares con la necesidades básicas insatisfechas (35% según el censo 2010) y personas que reciben AUH y AUE (38%).