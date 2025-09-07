Silencio en el radicalismo y la sugestiva crítica "apartidaria" de Hebe Casado

La vicegobernadora se hizo eco de la derrota de Milei en Buenos Aires y le pidió coherencia. La reacción de Cornejo y el acompañamiento silencioso de Petri.

La victoria del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires tiene sus coletazos en Mendoza en medio de la campaña de cara al 26 de octubre. El PJ local celebró y se envalentonó mientras los referentes del radicalismo mantuvieron el silencio. Luis Petri acompañó a Milei en el búnker perdedor y la crítica "interna" llegó desde un sector inesperado: la vicegobernadora Hebe Casado.

Al silencio de Alfredo Cornejo lo interrumpió precisamente una publicación de su vicegobernadora, quien supo coquetear con La Libertad Avanza al anunciar su salida definitiva del PRO y la alineación con la gestión del presidente Milei y las ideas liberales.

Motivos suficientes para considerar el fuerte contenido crítico del mensaje como una autocrítica, a pesar de que en él se presenta como una "apartidaria". "Delegar la política a las personas equivocadas trae consecuencias", comienza su análisis, en clara referencia a la armadora Karina Milei.

#TeLoDije

Delegar la política a las personas equivocadas trae consecuencias. Destratar a quienes quieren un país mejor también.

Reciclar lo peor del pasado no es bueno.

Están a tiempo de hacer lo correcto.

Se los dice alguien apartidaria. Saludos cordiales. — Hebe Casado (@hebesil) September 8, 2025

Luego, se metió en la grieta interna que dejó el resentimiento de algunos libertarios de primer orden, quienes acusaron a Milei de sumar a peronistas en el armado. "Destratar a quienes quieren un país mejor también. Reciclar lo peor del pasado no es bueno. Están a tiempo de hacer lo correcto", señaló. Cerró con un irónico "saludos cordiales".