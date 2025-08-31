Los mensajes del radicalismo de Mendoza por la victoria en Corrientes y un sugestivo pedido de Cobos

El candidato oficialista del radicalismo Juan Pablo Valdés -hermano del actual mandatario Gustavo Valdés , se impuso este domingo en las elecciones para gobernador de Corrientes , superando al peronista Martín ‘Tincho’ Ascúa. La diferencia descartó la posibilidad de que hubiera segunda vuelta y desde la oposición salieron a reconocer la victoria de Vamos Corrientes.

Los hermanos Valdés fueron felicitados por los gobernadores que integran ese espacio, incluido el de la provincia de Mendoza , Alfredo Cornejo , junto a otros como Ignacio Torres de Chubut y Carlos Sadir de Jujuy. Además, el titular de la UCR Nacional, Martín Lousteau, hizo lo propio en redes.

Los mensajes desde la provincia de Mendoza, conocido el triunfo, no tardaron en llegar. Al mas relevante del gobernador le siguieron otros integrantes del espacio y el de Julio Cobos uno tomó notoriedad en base al contexto que atraviesa el partido a nivel nacional y también en la provincia, tras el acuerdo electoral con La Libertad Avanza.

"Quiero felicitar a Juan Pablo Valdés y Gustavo Valdés por el contundente triunfo en las elecciones de Corrientes. Este resultado refleja el reconocimiento de los correntinos a una gestión seria, responsable y comprometida con el desarrollo de la provincia. A Juan Pablo le espera una gran responsabilidad como sucesor de Gustavo, quien deja una administración ordenada y con un próspero futuro", señaló el gobernador Alfredo Cornejo, en su perfil oficial de la red social X.

A su turno, el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, publicó en la misma red social: "Una vez más, el radicalismo confirma en las urnas una gestión ordenada y cercana, sensible a las demandas de los correntinos. Hoy, con su voto, la gente validó a los dirigentes que honran sus principios. Felicitaciones al gobernador Gustavo Valdés y al gobernador electo Juan Pablo Valdés, ejemplos de gestión cercana y transformadora. Y cuando se gobierna así, la gente acompaña. Este es el camino".

También se expresó el presidente de la cámara de diputados y titular de la UCR a nivel provincial, Andrés Peti Lombardi, quien manifestó: "Felicito a Juan Pablo Valdés por la gran elección de este domingo. Los correntinos se expresaron y eligieron dar continuidad a una forma de gestionar que está transformando la provincia".

El sugerente mensaje de Cobos

El más extenso en su mensaje fue el diputado nacional Julio Cobos, quien expresó: "Felicitaciones al gobernador, Gustavo Valdés por este gran triunfo y respaldo de la ciudadanía. También, felicitaciones al flamante gobernador electo, Juan Pablo Valdés; que esta nueva gestión se realice con el mayor de los éxitos y en beneficio exclusivo del pueblo correntino. El gobernador de Corrientes, sin contradicciones, con una muy buena gestión que lo respalda y fiel a sus convicciones, conformó el frente Vamos Corrientes que se impuso con claridad este domingo, venciendo en forma contundente al kirchnerismo y relegando a LLA al cuarto lugar".

Inmediatamente, se extendió para hacer un análisis de la situación del partido en las elecciones presidenciales. "Esto trasciende la coyuntura y es vital para el 2027: UCR y fuerzas afines deben consolidarse como alternativa a estos extremos y la intolerancia que los caracteriza y asemeja y será posible junto a gobernadores como Pullaro, Sadir, Valdés y aquellos que creen en una Argentina distinta. Tenemos mucha tarea por delante. Lo primero: que los dirigentes de la UCR reconstruyamos nuestro partido y desde allí, converjamos con otras fuerzas compatibles para construir una alternativa superadora, lejos de los extremos. Hoy dimos un gran paso. Sigamos este camino".

Un mensaje que tomó notoriedad por la ausencia de Cornejo en la lista mencionada, justamente tras el acuerdo del gobernador local con la Libertad Avanza para estas elecciones. Una ruptura que se evidenció en la cámara de Diputados en el marco de las sesiones por los vetos a la Ley de Discapacidad y el aumento a los jubilados por parte del presidente Milei. Mientras los diputados radicales afines, Pamela Verasay y Lisandro Nieri votaron a favor de los vetos (a pesar de que habían votado a favor de las leyes en su momento), Cobos votó en contra.