Elecciones en Corrientes: el oficialismo de los hermanos Valdés se impuso y LLA sufrió una dura derrota

La provincia de Corrientes define a su próximo gobernador. El oficialismo apuesta a ganar en primera vuelta, mientras que la oposición espera un balotaje. Votó el 70% del padrón electoral.

Facundo Martín Pascal

La jornada electoral en Corrientes concluyó este domingo a las 18. En la sede de la UCR se respira expectativa ante la posibilidad de un triunfo en primera vuelta que consagre al intendente capitalino, Juan Pablo Valdés (hermano del actual mandatario Gustavo Valdés) como nuevo gobernador. Sin embargo, los opositores Ricardo Colombi y Martín Ascúa buscan forzar un balotaje.

El escrutinio oficial comenzó a conocerse pasadas las 21.45. El presidente de la Junta Electoral, Gustavo Sánchez Mariño, informó que la participación superó el 70% del padrón en toda la provincia, alcanzando la cifra de 72,4%, un porcentaje superior al registrado en otros distritos.

De las seis fórmulas opositoras que compiten, tres son las que encabezan la batalla electoral. El intendente de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa, es el candidato del frente peronista Limpiar Corrientes. En tanto, La Libertad Avanza postula al diputado Lisandro Almirón, y el espacio Encuentro por Corrientes (ECO) respalda al exmandatario Ricardo Colombi, quien ya ocupó la gobernación en tres ocasiones.

"Es la hora del interior, de la producción, del trabajo y de reafirmar el #federalismo"

De esa manera celebró el triunfo de Juan Pablo Valdés en la provincia de Corrientes, el mandatario cordobés Martín Llaryora:

"¡Hay un grito federal que se escucha cada vez más fuerte! Hoy, la provincia de #Corrientes se expresó en las urnas y eligió a Juan Pablo Valdés como su nuevo gobernador", señaló el gobernador de Córdoba en sus redes sociales.

"A Juan Pablo le espera una gran responsabilidad"

Alfredo Cornejo se sumó a la lista de mandatarios provinciales en felicitar a Vamos Corrientes y a los hermanos Valdés, quienes obtuvieron un aplastante triunfo este domingo.

En su cuenta oficial de X, el gobernador de Mendoza extendió sus felicitaciones y aseguró que "a Juan Pablo le espera una gran responsabilidad como sucesor de Gustavo, quien deja una administración ordenada y con un prósperos futuro".

"Desde la Provincia Invencible de Santa Fe"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, envió sus felicitaciones al espacio del mandatario provincial Gustavo Valdés: "Celebro el gran triunfo de @JPValdesok y todo su equipo. Corrientes sigue de pie mostrando el camino con la enorme gestión del gobernador @gustavovaldesok. Las provincias unidas vamos a hacer posible el desarrollo de Argentina en paz y con progreso para todos".

El PRO se sumó a las felicitaciones al oficialismo provincial

La fuerza de Mauricio Macri envió sus felicitaciones a Juan Pablo Valdés tras su contundente triunfo.

A su turno hizo lo mismo la diputada nacional María Eugenia Vidal en sus redes sociales: "Los correntinos vuelven a confiar en este equipo para seguir transformando la provincia", subrayó la exgobernadora.

Fracaso de la estrategia electoral de La Libertad Avanza en Corrientes

La Libertad Avanza terminó en el cuarto lugar con el 8,24% de los votos, tras competir sin alianza con el oficialismo provincial y en medio de las críticas dirigidas a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y a Karina Milei, titular del partido a nivel nacional, durante el cierre de campaña de Lisandro Almirón.

Además, el oficialismo provincial se perfila para retener la mayoría de los escaños en la Legislatura.

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, también extendió sus felicitaciones

"Acá en Corrientes junto al gobernador electo Juan Pablo Valdés y al amigo Gustavo Valdés", comentó el gobernador de Chaco en su perfil de X.

Llegan las felicitaciones al próximo gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés

Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, que integran el nuevo espacio federal Provincias Unidas, celebraron el triunfo de Juan Pablo Valdés en Corrientes.

El diputado nacional, Maximiliano Ferraro, destacó en X: "La Coalición Cívica sigue creciendo en toda la provincia y se afirma como la segunda fuerza más votada en la ciudad de Corrientes".

El gobernador de Chubut, "Nacho" Torres, felicitó a los hermanos Valdés

Así lo manifestó en su cuenta de X: "Este domingo los correntinos ratificaron un modelo de gestión exitoso que impulsa el desarrollo y se sustenta en los valores de la transparencia y la austeridad. Desde Chubut celebramos este respaldo y renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por una Argentina más justa, hermanada y verdaderamente federal".

La carga de los datos del escrutinio funciona con irregularidad

La web oficial que computa los datos oficiales del escrutinio no logra mantener un funcionamiento regular. Hasta las 22, se observó un 11% de las mesas escrutadas. Hasta ese momento, el oficialista Juan Pablo Valdés (hermano del actual gobernador) se encuentra en primer lugar con un 52.6% de los votos. Lo siguen el peronista Martín Ascúa con un 20.1% de los votos, Ricardo Colombi en tercer lugar con un 17.3% y el libertario Lisandro Almirón con un 8.2%.

Colombi reconoció el triunfo del oficialismo en Corrientes

El candidato a gobernador de Encuentro por Corrientes reconoció el triunfo del sucesor de Gustavo Valdés, su hermano Juan Pablo, en la previa de los resultados oficiales.

El candidato de ECO, Ricardo Colombi, reconoció el triunfo de Juan Pablo Valdés

"Venimos a reconocer el triunfo del oficialismo. Han sido elecciones que se han llevado con normalidad. El resultado es muy claro, nobleza obliga", manifestó el exmandatario ante la prensa.

Rodrigo de Loredo se suma a la ola triunfalista de Vamos Corrientes

El diputado nacional cordobés también felicitó al oficialismo provincial: "Los correntinos expresaron con contundencia su confianza en que seas el continuador de la exitosa tarea de @gustavovaldesok".

"El rendimiento electoral de Vamos Corrientes ha sido muy importante"

Carlos Vignolo, secretario general del Gobierno provincial, adelantó que a las 21:30 se difundirán las primeras tendencias. “Estamos muy contentos y con expectativa por dar a conocer los resultados, pero es importante respetar los tiempos”, señaló.

Martín Lousteau felicitó al espacio del gobernador de cara a los resultados provisorios

"Felicitaciones a todos los correntinos que se acercaron a las urnas y participaron de la jornada democrática. Y felicitaciones a @gustavovaldesok, @JPValdesok y a todos en #VamosCorrientes por el triunfo que refleja una gestión que estuvo al lado de la gente", publicó en su cuenta oficial de X el senador nacional.

Martín Lousteau acompañó al oficialismo provincial con un mensaje en X
"Felicitaciones al pueblo de Corrientes"

Desde la cuenta oficial de la Unión Cívica Radical, el partido centenario publicó en X un mensaje en el que felicitó al gobernador, Gustavo Valdés, y a su hermano Juan Pablo, por el "contundente triunfo" en las elecciones de este domingo.

"Irregularidades típicas de la vieja política"

Así afirmó el espacio libertario en Corrientes por medio de un posteo en historias de Instagram, donde se denunció a través de un comunicado, supuestas irregularidades detectadas a lo largo de la jornada electoral.

“RESPETEMOS LA VOLUNTAD CIUDADANA. Corrientes ya votó. La enorme mayoría de los correntinos asumió el llamado a las urnas con responsabilidad. Es la hora de contar los votos: las autoridades de mesa y los fiscales de las diferentes fuerzas políticas deberán garantizar que se respete la voluntad ciudadana”, expone el comunicado.

Asimismo, asegura que “a lo largo de la jornada se observaron irregularidades típicas de la vieja política, que intentan evitar el inevitable fin de un largo ciclo hegemónico. LA LIBERTAD AVANZA es la única alternativa verdadera en CORRIENTES”.

“En la alianza confluyeron partidos, grupos y dirigentes representativos de la arraigada tradición liberal y autonomista correntina, más las nuevas generaciones que abrazaron las ideas de la libertad por el liderazgo de Javier MILEI. Hoy el cambio comenzó”, concluye la publicación de La Libertad Avanza en Corrientes.

En dónde seguir los resultados

La Junta Electoral de la provincia de Corrientes cargará los datos del escrutinio provisorio en el sitio web: elecciones2025.corrientes.gob.ar.

"Estamos en segunda vuelta"

Desde el peronismo opositor, el candidato Martín Ascúa manifestó luego del cierre de los comicios que se prepara para una segunda vuelta en Corrientes.

El oficialismo provincial ya se declaró ganador

"¡Ganamos!", fue el mensaje que publicó el espacio del gobernador Gustavo Valdés en X junto a su hermano, al momento de cerrar los comicios.

Cerraron los comicios en Corrientes

Un total de 950.576 correntinos estaban habilitados para votar, no solo para elegir gobernador sino también 15 diputados provinciales, 5 senadores y autoridades municipales en 73 localidades, incluida la capital. La atención, sin embargo, está centrada en quién sucederá a Gustavo Valdés, que se postula como senador provincial y tuvo un rol central en la campaña para sostener el proyecto oficialista.

El sistema electoral de Corrientes replica el nacional: se gana en primera vuelta con el 45% de los votos o con el 40% y al menos diez puntos de diferencia respecto del segundo. Según trascendidos, Colombi se perfila como el rival más competitivo frente al oficialismo en caso de que la definición vaya a balotaje.

