Elecciones en Corrientes: el oficialismo de los hermanos Valdés se impuso y LLA sufrió una dura derrota

Live Blog Post

"Es la hora del interior, de la producción, del trabajo y de reafirmar el #federalismo"

De esa manera celebró el triunfo de Juan Pablo Valdés en la provincia de Corrientes, el mandatario cordobés Martín Llaryora:

"¡Hay un grito federal que se escucha cada vez más fuerte! Hoy, la provincia de #Corrientes se expresó en las urnas y eligió a Juan Pablo Valdés como su nuevo gobernador", señaló el gobernador de Córdoba en sus redes sociales.