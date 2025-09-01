Gustavo Valdés ¿presidenciable?

El gran ganador de los comicios en Corrientes fue el gobernador de la provincia Gustavo Valdés , quien en las últimas semanas se puso la campaña al hombro y recorrió cada uno de los rincones de la provincia.

Cuando todas las encuestadoras provinciales y nacionales planteaban un triunfo del oficialismo con olor a balotaje, el Frente Vamos Corrientes logró el 51,9% de los votos que le permitió a Juan Pablo Valdés, hermano del gobernador Gustavo Valdés ser electo en primera vuelta .

Tras el triunfo, comenzó a plantearse la posibilidad de que Valdés comience a caminar el país en búsqueda del apoyo necesario para erigirse como candidato a presidente en el 2027.

De hecho, ya tendría el apoyo de los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero; Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Jujuy, Carlos Sadir; Chubut, Ignacio Torres y el ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti. Estos mandatarios y ex mandatario le dieron su apoyo en la campaña provincial.

En rigor, de Valdés como candidato a presidente ya se viene hablando desde años anteriores. Se lo había mencionado en el 2023, pero fue solo eso. Ahora su nombre suena mucho más fuerte porque con el triunfo del domingo Valdés se convirtió en uno de los políticos más fuertes del nordeste.

Resultado de las elecciones en Corrientes Resultado de las elecciones en Corrientes.

Gustavo Valdés: de intendente a gobernador

Con el triunfo del domingo, el Frente Vamos Corrientes seguirá gobernado la provincia hasta el 2029. Juan Pablo Valdés, dejará la intendencia de Ituzaingó y asumirá el 10 de diciembre como gobernador acompañado del actual vicegobernador Pedro Braillar Poccar, quien logró el re elección. En tanto que el actual mandatario provincial Gustavo Valdés será el próximo presidente del Senado provincial. De esta forma el radicalismo continuará “mandando” en esta provincia del Litoral, relegando al justicialismo que no puede acceder al gobierno desde 1973; al Frente Encuentro Corrientes que no logró que el ex gobernador Ricardo Colombi siquiera llegue a la segunda vuelta y a la Libertad Avanza que se ubicó en cuarto lugar.

Juan Pablo Valdés, con 42 años será el gobernador más joven que tuvo la provincial y gobierna el municipio de Ituzaingó desde el 2021. Mientras tanto, Gustavo Valdés, gobierna la provincia desde 2017.

Las intendencias

En las elecciones se eligieron además 73 intendentes. La alianza Vamos Corrientes logró 62 intendencias, entre las que se destacan el triunfo en Paso de los Libres, localidad gobernada por el candidato a gobernador por el Frente Corrientes Limpia (peronistas), Martín Ignacio Ascuá; y San Roque, también peronista. En tanto que seguirá gobernando las ciudades de Corrientes capital, Goya, Curuzú Cuatiá, Santo Tomé y Monte Caseros, entre otras.

El frente Limpiar Corrientes, alianza encabezada por el Partido Justicialista, triunfó en Santa Lucía, Empedrado, Bonpland, Sauce, San Isidro y Felipe Yofre.

En la localidad de Sauce el frente municipal “Construyendo Futuro” ganó por un voto (2675 a 2674).

Encuentro por Corrientes (ECO) se impuso en los municipios de Gobernador Virasoro, Mburucuyá, Villa Olivari y Tres de Abril; mientras que Encuentro Liberal (ELI) ganó la intendencia en Juan Pujol.