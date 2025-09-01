Corrientes: triunfo de la dupla Valdés, derrota del peronismo y fracaso de La Libertad Avanza

A partir del 10 de diciembre, Juan Pablo Valdés asumirá como nuevo gobernador de Corrientes, consolidando el dominio de la UCR en la provincia hasta 2029. Con un caudal de votos que superó cómodamente el 45% requerido para evitar la segunda vuelta, el oficialismo consiguió una victoria contundente que tuvo como principal artífice a Gustavo Valdés, quien deja la gobernación pero refuerza su liderazgo político.

Al cierre de esta edición, con el 42.56% de las mesas escrutadas, el intendente capitalino obtenía el 51.59% de los sufragios. Detrás quedaron Martín “Tincho” Ascúa, candidato del peronismo, con el 20,15%; Ricardo Colombi, histórico dirigente radical, con el 16.77%; y Lisandro Almirón, de La Libertad Avanza, que apenas alcanzó el 9.52%. La posibilidad de un balotaje, que ilusionaba a la oposición durante la jornada, se desvaneció con el correr de las horas.

El triunfo también significó una validación de la estrategia del actual mandatario provincial. Desde un inicio, Gustavo Valdés apostó a un candidato que garantizara la continuidad de su proyecto y se plantó contra una nueva postulación de Colombi, a quien asocia con un ciclo agotado. Enfrentó además las presiones libertarias para sellar acuerdos y optó por competir en soledad, respaldado en la estructura del radicalismo y en la gestión provincial.

Golpe al peronismo y fracaso de la estrategia libertaria La derrota dejó al peronismo en una posición ambigua. Bajo la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, el PJ logró ordenar su interna y unificar detrás de Ascúa, pero no alcanzó para quebrar la hegemonía radical. Pese a quedar lejos de forzar un balotaje, el intendente de Paso de los Libres se consolidó como el principal referente opositor, al superar a Colombi y desplazarlo a un tercer puesto.