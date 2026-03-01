Pablo Valdés: "No resignaremos lo que nos corresponde, estamos para defender los intereses de los correntinos"

El gobernador de la provincia de Corrientes, Pablo Valdés, fue contundente al iniciar su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Provincial, conformado por las Cámaras de Diputados y Senadores "Vengo a plantear con claridad el rumbo que tomará Corrientes en los próximos años. Porque gobernar no es administrar el presente: es construir el futuro. Y el futuro empieza hoy".

Con esta frase el mandatario correntino abrió las sesiones en lo que fue su primer discurso ante la asamblea legislativa desde que asumió el pasado 10 de diciembre.

El Gobernador fue recibo por su hermano Gustavo , presidente del Senado provincial y ex gobernador de la provincia.

En su alocución destacó la gobernación de su hermano Gustavo Valdés (lo precedió en el cargo). "La administración anterior nos dejó una provincia de la que nos sentimos muy orgullosos", con programas de obras y servicios en todas las áreas”.

En tal sentido, entre otras enumeró hitos como el Instituto de Oncología, el Puerto de Ituzaingó, la entrega de más de 100.000 computadoras a estudiantes, la construcción de La Unidad, obras de asfalto en todo el territorio, avances en materia productiva y la consolidación del Chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial, además de la puesta en valor de los Esteros del Iberá.

Responsabilidad y superávit

El gobernador subrayó que esos logros de la administración de Gustavo Valdés y la alianza Vamos Corrientes fueron posibles gracias a una política fiscal "seria y responsable", que incluyó superávit durante ocho años, desendeudamiento casi total, uno de los sistemas impositivos con tasas más bajas del país, aumento de exportaciones y protección del poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y pensiones.

También remarcó la ejecución de obras con financiamiento provincial en todo el territorio, la transferencia de recursos a municipios, el reclamo por regalías de Yacyretá y Salto Grande y la búsqueda permanente de inversiones para generar empleo.

Pablo Valdes, gobernador de Corrientes 1 El gobernador de Corrientes repasó obras y defendió superávit fiscal Gobierno de Corrientes

"La responsabilidad no es un punto de llegada; es el punto de partida. Ordenar las cuentas fue el primer paso. Ahora es tiempo de acelerar el desarrollo", sostuvo. En esa línea, aseguró que Corrientes no se limitará a "administrar la estabilidad", sino que la utilizará como plataforma para crecer "más y mejor".

Pablo Valdés respaldó a Javier Milei

En otro tramo de su alocución, Valdés respaldó el rumbo económico nacional. "El presidente Milei vino a poner orden en una economía desquiciada. Y eso debe ser celebrado por quienes entendemos que la estabilidad y la responsabilidad fiscal son determinantes", expresó, y manifestó su expectativa de que continúe bajando la inflación y lleguen nuevas inversiones.

"Seguiremos reclamando", dijo el gobernador de Corrientes

Más allá del elogio hacia el presidente Milei, el Gobernador advirtió que la provincia de Corrientes no resignará sus reclamos. "En Corrientes tomamos una decisión política: no retroceder en lo que nos corresponde. No paralizarnos. No victimizarnos. Sino fortalecer nuestra autonomía productiva", afirmó.

Finalmente, Valdés aseguró que defenderá con firmeza los intereses provinciales, pero sin supeditar el desarrollo local a decisiones externas: "Vamos a defender lo que le corresponde a Corrientes, pero no vamos a frenar nuestro crecimiento esperando que otros actúen".