"Seguiremos en este camino; no volveremos para atrás"; afirmó el gobernador de Chaco Leandro Zdero

El gobernador de la provincia Leandro Zdero abrió las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la provincia con un mensaje enfocado principalmente en el tema económico

En su alocución además contrastó la actual administración con "años en los que se hablaba mucho y se rendía poco". El mandatario chaqueño afirmó que su gestión puso fin a la lógica del Estado como "botín de guerra" y que tomó la "decisión incómoda y necesaria" de ordenar las cuentas y transparentar deuda, déficit y distorsiones acumuladas. "Cada peso público tiene dueño: el ciudadano". El objetivo es que los recursos se traduzcan en servicios esenciales.

Zdero dijo que en 2025 se redujo el 30% en viáticos respecto de 2024 y del 60% respecto de 2023 con ahorros superiores a $3.217 millones; suspensión de incorporaciones de personal y de compras de vehículos, con excepciones para salud y seguridad. También destacó procesos de digitalización para controlar licencias y ausentismo, con foco en educación, donde señaló que el 33% del salario docente se pierde mensualmente por esa causa.

El mandatario mencionó correcciones de liquidaciones, tres subastas de bienes en desuso y la reasignación de lo recaudado a equipamiento e infraestructura: 2.000 ventiladores industriales para escuelas, ambulancias totalmente equipadas y vehículos para programas sociales. Sumó refacciones en el Centro de Salud de Villa Río Negro y una inversión en el Centro Odontológico Santa Polonia, de referencia regional. Reafirmó, además, el uso del avión provincial para asistencia sanitaria en el Impenetrable: "Los bienes de los ciudadanos están al servicio de los ciudadanos".

Zdero sostuvo que el ajuste debe empezar por la política y señaló que su salario se equipara al de un comisario general. "Ahorrar no es recortar futuro", sino re direccionar recursos hacia prioridades: seguridad, educación, obras y servicios. En esa línea, contrapuso su enfoque con el de "gestiones que tomaron deuda para sostener poder", y subrayó que la actual administración "honra obligaciones" para recuperar previsibilidad.

“200 millones de dólares de deuda heredada”

Sobre pasivos provinciales, aseguró que se pagaron más de 200 millones de dólares de deuda heredada y que se gestionan refinanciaciones para los próximos vencimientos. "Una provincia endeudada es una provincia condicionada", advirtió, al defender el camino de saneamiento financiero como base de la estabilidad institucional.

En clave tributaria, anunció una "histórica reforma" con reducción progresiva de Ingresos Brutos, exención del inmobiliario rural para productores de hasta 1.000 hectáreas, alivios al Fondo de Salud Pública para empleadores y beneficios para nuevos contribuyentes. Remarcó que Chaco se ubicó entre las primeras provincias en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, con la meta de atraer capitales estratégicos.

Reforma constitucional

Anticipó el envío a la Legislatura de dos iniciativas: una reforma constitucional, vía artículo 212, para blindar grandes inversiones frente a expropiaciones y nuevos tributos provinciales o municipales que las afecten; y un proyecto de ley que reemplace la actual promoción industrial por un régimen más competitivo, orientado a transformar la matriz productiva en sectores como industria, tecnología, turismo y energía.

Acerca de la continuidad y rumbo de las políticas públicas indicó que busca "consolidar políticas de Estado, sostener la austeridad y apostar a la cooperación republicana". Y añadió finalmente que "no volveremos atrás".