Tras las elecciones, el PJ mendocino se reordena y empieza a pensar en 2027

Las elecciones desdobladas de seis departamentos de Mendoza no tuvieron la relevancia de otros comicios pero sí generaron su impacto hacia el interior de los partidos, en especial el del PJ mendocino, que busca reordenarse de cara al 2027.

El sello transita momentos convulsionados, y es que para esta instancia se consolidó la ruptura entre el sector de los intendentes y el kirchnerismo , liderado por La Cámpora.

Ese último espacio hizo rancho aparte en tres comunas (Rivadavia, Luján de Cuyo y San Rafael) y presentó listas propias en las elecciones. En ninguna tuvo buenos resultados y quedó por debajo del peronismo tradicional.

Tras esa performance, el dispositivo ganador finalmente tomó la iniciativa de dar un paso al frente. “Teníamos muy medido que estando juntos perdíamos por mucha más diferencia”, lanzó días atrás el intendente sanrafaelino Omar Félix.

Desde ese departamento también se impulsa la expulsión de los camporistas que fueron candidatos por fuera del PJ , en un proceso que está en curso y que en poco tiempo tendrá resolución.

stevanato destéfanis emir félix conferencia pj cierre campaña-9 (5) Las elecciones municipales dejaron a un sector como claro ganador dentro de la interna del PJ mendocino. Rodrigo D'Angelo / MDZ

El reordenamiento del PJ mendocino

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, también dio su visión al respecto. “Muchos ya protagonizaron, condujeron durante muchos años. Tal vez ahora es el momento de que otros puedan hacerlo desde la humildad, pero no significa que tengan que estar afuera ni tampoco que quieran estar siempre”, sostuvo en declaraciones a “Libre de Humo” de MDZ Radio.

La jefa comunal reforzó la línea de trabajo con la que busca avanzar el peronismo tradicional desde hace tiempo. “Un peronismo que tiene que pensarse desde la provincia de Mendoza, que tiene que surgir desde la territorialidad, desde los mendocinos para los mendocinos”, expresó.

Y, al igual que remarcó el intendente maipucino Matías Stevanato luego de la victoria en el departamento, llamó a incluir a “todos los espacios que se identifiquen con lo que significa un estado eficiente, no un estado totalmente ausente, con quienes piensen en políticas públicas que lleguen a la gente”.

En ese proceso, es justamente Stevanato el que quedó mejor posicionado para liderar, ya que fue el que consiguió un triunfo histórico en un contexto adverso y en una localidad con peso poblacional del área metropolitana.

Por otro lado, hay dudas de que la ruptura interna se refleje en otros espacios, como el parlamentario. “Por ahora el bloque sigue unido”, indicaron a MDZ desde la bancada justicialista en la Legislatura.

A partir de mayo, el kirchnerismo tendrá dos senadores (Félix González y Omar Parisi) y dos diputados (Lucas Ilardo y Lidia Quintana) y, por el momento, se mantendrían dentro del bloque peronista.