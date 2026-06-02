Salí de ahí, Margarita: Stolbizer compartió una fake news que incluía a una actriz porno y terminó borrando el posteo

La dirigente del GEN compartió una publicación que denunciaba un supuesto nombramiento de una sobrina de Manuel Adorni en la TV Pública con un sueldo millonario.

Lo que parecía una denuncia explosiva terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza digital para Margarita Stolbizer. La dirigente del GEN quedó en el centro de una situación incómoda después de compartir en redes sociales una información que resultó ser falsa.

Todo comenzó cuando Margarita Stolbizer replicó en X una publicación que aseguraba que una supuesta sobrina de Manuel Adorni, identificada como "Mia Adorni", cobraba un sueldo de $14 millones en la TV Pública gracias a un cargo que habría sido creado especialmente para ella. La acusación venía con todos los ingredientes para encender la polémica y la exdiputada no dejó pasar la oportunidad.

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Con el dedo más rápido que la verificación, Margarita Stolbizer acompañó el posteo con duras críticas al Gobierno, al que acusó de repartir cargos entre familiares y amigos mientras, según sostuvo, se recortan recursos en áreas sensibles para la población.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. A medida que comenzaron a revisarse los datos, quedó al descubierto que la denuncia no tenía sustento y que la información difundida era una fake news que involucraba a la actriz porno Mia Khalifa. En otras palabras, el escándalo que prometía sacudir las redes terminó desinflándose más rápido que un globo pinchado.