En Corrientes, la gobernación quedó en familia: asumió Juan Pablo Valdés

El radical Juan Pablo Valdés asumió como nuevo gobernador de la provincia de Corrientes en una ceremonia realizada en el recinto del Poder Legislativo ante la presencia de mandatarios de la región y de la República del Paraguay. En el mismo acto juró como vicegobernador Pedro Braillard Poccard del Partido Popular (PP).

Juan Pablo Valdés recibió el mando provincial de su hermano Gustavo Valdés quien asumió como senador provincial. En tanto que Braillard Poccard cumplirá su segundo mandato como vicegobernador. Ambos ejercerán sus funciones hasta el 10 de diciembre del 2029.

Entre los gobernadores, especialmente invitados, estuvieron presentes el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Misiones, Hugo Passalacqua; y de Chaco, Leandro Zdero.

Juan Pablo Valdés prestó juramento de Ley, haciéndolo por Dios y la Patria. Inmediatamente hizo lo propio el vicegobernador Braillard Poccard.

Valdés fue intendente de la ciudad de Ituzaingó hasta el 9 de diciembre de 2025 último. La fórmula Valdés-Braillard Poccard se impuso en los comicios provinciales del pasado 31 de agosto por el Frente Vamos Corrientes.

La asunción del gobernador y vice gobernador en Corrientes se debe a las diferentes intervenciones nacionales que tuvo esta provincia desde 1992 hasta el 2001.

Ni bien asumió como mandatario provincial Juan Pablo Valdés anunció que el ministro de Salud será Emilio Lanari quien debió renunciar a su banca de concejal.

Lanari reemplaza a Ricardo Cardozo, quien dejó el cargo tras diez años. El resto del Gabinete será nombrado en la jornada de este jueves.

En declaraciones a la prensa local previo a la asunción Pablo Valdés dijo que "es un desafío más que interesante el que asumo y vamos a trabajar día a día para sostener y superar lo hecho".

Reconoció que la situación económica nacional impone restricciones y que su administración deberá ser "cautelosa", especialmente ante "la caída de la recaudación y de los fondos enviados por el Gobierno nacional".

"No hay que olvidarse que el plan de obras es una continuidad con cambio", afirmó, aclarando que la prioridad será mantener los proyectos en marcha. "Vamos a darle un ralentí para que no se detengan las obras, pero sí un ritmo que nos permita cumplir con las necesidades de la gente", sumó.

Bono de fin de año

Frente a la expectativa social por un bono navideño, Juan Pablo Valdés insistió en que hoy la prioridad es garantizar los compromisos ya asumidos: "Primero, los sueldos, el aguinaldo y el plus que están comprometidos. Después veremos. Nuestra intención no es generar especulaciones".

Reclamos institucionales

Además, sostuvo que Corrientes mantendrá sus reclamos institucionales: "Estemos o no alineados, nunca vamos a dejar de reclamar lo que le corresponde a Corrientes. Entendemos que esos recursos son fundamentales para el desarrollo y el futuro de los correntinos".

Consultado sobre el espacio Provincias Unidas, el gobernador afirmó que la gestión irá "de cara al futuro, trabajando cerca de los gobernadores".

En tanto que, respecto al bloque regional del Norte Grande, sostuvo que "la prioridad inicial será fortalecer el trabajo dentro de Provincias Unidas".

El mandatario más joven

Juan Pablo Valdés, de 42 años, marca un hito histórico al convertirse en el mandatario más joven en asumir la gobernación de Corrientes desde 1983. Como se mencionara, Valdés pertenece a la Unión Cívica Radical (UCR), partido en el que se inició como dirigente local.

Según publica el diario El Litoral de Corrientes se formó como guardiamarina de reserva en el Liceo Naval Militar Almirante Storni e inició la carrera de abogacía.

En 2018 fue designado presidente del comité local de la UCR. En 2021, ganó la elección y asumió como intendente de Ituzaingó.

El nuevo Gobernador proviene de una familia con tradición política en Ituzaingó: su padre fue intendente por el radicalismo y su madre concejal por el Partido Justicialista.

Triunfo en primera vuelta y dominio radical

Juan Pablo Valdés logró el triunfo en primera vuelta el pasado 31 de agosto, asegurando el dominio oficialista y radical en la provincia que se mantiene desde el año 2001.

El resultado electoral fue contundente;. El Frente Vamos Corrientes obtuvo: 51,91% de los votos.