Luis Juez se puso la camiseta violeta y abandonó el bloque PRO en el Senado

En plena crisis del PRO, Luis Juez dejó la bancada amarilla para armar su monobloque y alinearse con La Libertad Avanza, que suma poder en el Senado.

En plena reconfiguración del Congreso, el PRO volvió a sufrir un golpe con la pérdida del legislador nacional Luis Juez. Este miércoles, el cordobés anunció su salida de la bancada amarilla para conformar el monobloque Frente Cívico, que estará integrado al interbloque de La Libertad Avanza en el Senado.

Pese a los altibajos que tuvo con el oficialismo por el debate de la emergencia en discapacidad, Juez selló su alianza al Gobierno con este movimiento, que, además de debilitar al PRO, hizo trepar a la tropa libertaria a 21 integrantes, siendo la segunda minoría en la Cámara alta.

En medio de una fuerte crisis en el PRO, Juez definió su salto de banca luego de una reunión con la flamante jefa del bloque libertario, y expresidenta del partido amarillo, Patricia Bullrich.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la decisión del cordobés obedece a su necesidad de acercarse al Gobierno con el objetivo de ser candidato a gobernador en 2027 por el oficialismo nacional.

En paralelo, Juez hizo el movimiento en un momento delicado de la banca amarilla, que este miércoles quedó reducida a solo tres miembros: Martín Goerling Lara, Victoria Huala y Andrea Cristina.