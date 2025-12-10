Cómo acceder a una de las 44 viviendas que construirá Godoy Cruz en una "zona recuperada"

El intendente de Godoy Cruz , Diego Costarelli , anunció este miércoles la construcción de 44 nuevas viviendas en el proyecto municipal que se llamará "Constituyentes III", otro de los emprendimientos habitacionales que se realizarán con inversión de la comuna.

El dato lo dio a conocer el jefe comunal en el lugar donde se realizará la edificación, que es en la exbodega Campana -cerca del Polo TIC y el barrio Covimet-, terreno de 37.000 metros cuadrados que estaba abandonado desde hacía décadas y en el cual hubo un acuerdo con el municipio para realizar un desarrollo total de la zona ( Godoy Cruz recibió la donación de 10.000 metros cuadrados).

Ya se realizó la apertura de dos arterias, que son Matheu y Azul; y a futuro se proyecta un emprendimiento comercial por parte de los dueños del terreno, más la construcción de 44 unidades habitacionales (dúplex). Actualmente se han invertido más de $600 millones en la apertura de las calles, y a futuro se realizarán más obras de servicios, sobre todo con el trabajo de Aysam.

En diálogo con la prensa, Costarelli señaló que las viviendas estarán destinadas para vecinos de Godoy Cruz , con requisitos que si bien se "pulirán" a futuro cuando comience la construcción, serán similares a las de los emprendimientos de Constituyentes I y II, que son no poseer vivienda propia y recibir un salario de al menos tres salarios mínimo, vital y móvil (SMVyM), que actualmente rondan el millón de pesos (el SMVyM está en $334.800).

El intendente señaló que las viviendas estarán destinadas a la "clase media", teniendo en cuenta que "es una porción de familias a las que se les dificulta muchísimo el acceso al crédito para acceder a una vivienda".

cornejo costarelli obras apertura de calles bodega (7) Alf Ponce Mercado / MDZ

"Cuando este tipo de emprendimientos los hace el Estado, posibilita el acceso a esa clase media, para que pueda pagar su vivienda en cuotas con el valor de lo que hoy paga un alquiler", marcó.

Si bien se espera la construcción de las viviendas para el año que viene, marcaron que anteriormente Constituyentes I se realizó con un acuerdo con el Banco Nación; y el Constituyentes II con el Instituto Provincial de la Vivienda, por lo que verán cómo se realizará el próximo.

De esta forma, valoró la articulación público-privada como "eje central de la iniciativa", que se traduce en inversiones para recuperar espacios baldíos y generar oportunidades de desarrollo.

Si uno toma los requisitos concretos para lo que fue el proyecto habitacional Constituyentes II, las condiciones "indispensables" eran las siguientes: ser residente de Godoy Cruz, no contar con una vivienda a su nombre ni tener o haber tenido créditos hipotecarios; no figurar inscriptos en otro plan de vivienda, ni en el registro de deudores alimentarios; y contar con ingresos desde los tres y 12 Salarios Mínimos Vitales y Móviles. Se especula que los requisitos serán similares para este nuevo proyecto.

Apertura del predio

La transformación del predio aportará más conectividad este-oeste, viviendas para familias del departamento, mayor seguridad, planificación urbana y un impulso directo al crecimiento económico.

El proyecto avanza sobre un espacio que permaneció en abandono durante más de seis décadas y que comenzó a convertirse en una zona activa, segura y planificada. Con una superficie total de 37.000 metros cuadrados, la recuperación fue posible gracias a un esquema de articulación público-privada que destinó 3.000 metros cuadrados a viviendas sociales y 4.000 metros cuadrados a la apertura de calles y mejoras en la conectividad, lo que consolida un crecimiento urbano ordenado.

cornejo costarelli obras apertura de calles bodega (1) Alf Ponce Mercado / MDZ

Costarelli destacó que la transformación del predio es resultado de un acuerdo con los propietarios del terreno y explicó que “el municipio logró que el privado donara más de 10.000 metros cuadrados, lo que permite proyectar el complejo habitacional Constituyentes III y avanzar con la apertura de calles que ya es un hecho concreto”.

En relación con los plazos, sostuvo que ya se pueden apreciar las veredas y luminarias instaladas y que la comuna prevé iniciar el desarrollo habitacional el próximo año, con presupuesto propio y la posibilidad de sumar aportes provinciales. También subrayó la decisión de preservar el valor histórico del predio al señalar que “la conservación patrimonial es fundamental, como hicimos en Arizu”.

Las obras municipales ejecutadas y en proceso incluyen la apertura de las calles Azul y Matheu, nueva iluminación LED y red eléctrica, construcción de acequias, banquinas y veredas, señalización, red cloacal y carpeta asfáltica. Estos trabajos fortalecerán la vinculación entre Plan Agua y Energía IV, Corredor Urbano I, Soeva Maipú, La Perla y Covimet I, II y III, además de descomprimir el tránsito del carril Sarmiento mediante un acceso alternativo hacia Valle Grande.