A dos años de su salida, Alberto Fernández defendió su gestión y denunció "persecución"

El expresidente Alberto Fernández reapareció en los medios a dos años de terminar su turbulento mandato y volvió a encender la polémica con una sorpresiva lectura sobre su gestión y su imagen pública. Sin pudor, cargó contra el Gobierno de Javier Milei y denunció que fue víctima de una “persecución” mediática.

En una entrevista por el canal de streaming PXP, Fernández defendió su gobierno que, según planteó, debe ser evaluado en función de lo que llamó “las cuatro plagas”: haber recibido un país en default, la irrupción de la pandemia de COVID-19, la guerra que alteró la economía global y una sequía histórica. “Me gustaría ver a cualquiera de ellos, de los que me critican, manejar lo que yo manejé”, lanzó.

A dos años del fin de su gestión, el exmandatario reivindicó los indicadores de su gobierno, señalando que dejó “la tasa de desempleo más baja de la democracia”, tres años de crecimiento en el consumo y en la actividad industrial, y 7.300 obras públicas, de las cuales 3.800 fueron finalizadas.

En esa línea, contrastó su gestión con la de otros presidentes: “Macri hizo una sola universidad y Milei no ha hecho ninguna”, afirmó. No obstante, reconoció que “la inflación fue una deuda” de su administración, aunque de todas maneras insistió en que su desempeño debe leerse dentro del contexto de crisis sucesivas.

Pero, además de defenderse en el plano político, se movió al terreno personal para negar las versiones “absolutamente ridículas” sobre los sobre supuestos encuentros íntimos en Olivos y la existencia de “34 amantes”. Asimismo, lamentó el “maltrato terrible” que recibieron mujeres injustamente señaladas, y se planteó a sí mismo como víctima de un “proceso de cancelación” con “condenas sin derecho a defensa”.

¿Alberto Fernández piensa en las elecciones del 2027?

Como viene expresando cada vez que habla en los medios, Fernández cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, a quien definió como “dogmático”, por basarse en la idea de que “el mercado lo arregla todo”.

“Es una mentira enorme. El mercado genera desigualdad, destruye vidas”, afirmó. Luego, insistió en que “tener la gestión del Estado en manos de un dogmático es algo muy malo para el país”.

Por otra parte, pese a que quiso ser candidato en 2023, sostuvo que Sergio Massa hubiera sido una mejor opción en el balotaje y que fue víctima de una campaña “profundamente injusta”. Según dijo, el excandidato “tenía la experiencia y la capacidad para conducir el país en momentos difíciles”.

Por último, Fernández habló sobre las próximas elecciones presidenciales del 2027. El exmandatario, alejado del PJ, negó aspiraciones electorales: “No busco volver a cargos electivos”. Sin embargo, abrió la puerta a poner su experiencia “al servicio de quien la necesite”.