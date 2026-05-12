Chicanas y mensajes encriptados: la votación que dejó expuesta la fractura del PJ

La Cámara de Senadores dio sanción final este martes a la enmienda del artículo 197 de la Constitución Provincial , que busca consagrar las autonomías municipales, tal como está prevista en la Carta Magna nacional de 1994.

La votación recibió 28 votos a favor y 10 en contra, por lo que el oficialismo consiguió llegar a los dos tercios necesarios. De esta forma, el año que viene la ciudadanía deberá votar en la próxima elección si avala o no la reforma de este artículo de la Constitución .

No obstante, al margen de la reforma en sí, esta votación dejó explícito el quiebre dentro del peronismo y en paralelo el debut del Interbloque Encuentro Mendocino, constituido por el Partido Justicialista y La Unión Mendocina.

Esto se dio así, ya que junto con la alianza del Frente Cambia Mendoza con La Libertad Avanza, acompañaron el proyecto de autonomías municipales los senadores Félix González y Omar Parisi, quienes conforman Fuerza Patria y que quedaron excluidos del armado que realizó el peronismo con los exdemarchistas.

En cambio, quienes votaron en contra fueron, por un lado, el nuevo interbloque de ocho integrantes que componen el PJ y LUM; más Dugar Chappel (Partido Verde) y Armando Magistretti (PD).

Encuentro mendocino, PJ, La Unión Mendocina Los ocho senadores del interbloque Encuentro Mendocino posaron junto a los intendentes peronistas en la Legislatura. Alf Ponce Mercado / MDZ

Pero lo central es que esta discusión de la enmienda de la Constitución Provincial escondía un fuerte enfrentamiento entre los hermanos sanrafaelinos Emir y Omar Félix con el gobernador Alfredo Cornejo.

Para el sector alineado al intendente de San Rafael y al presidente del PJ, el radicalismo ha intentado "boicotear" la avanzada que ya hizo la comuna sureña para consagrar su autonomía y por ende, redactar su Carta Orgánica, a través de presentaciones ante la Justicia por un lado, y también con este proyecto general de enmienda en la Legislatura.

De hecho, la postura que plantearon los senadores y diputados del peronismo fue que están a favor de la autonomía, pero que este proceso esconde chicanas políticas. Además, aseguran que hay una supuesta advertencia de la Suprema Corte, de no avanzar con procesos de este tipo mientras se resuelve la cuestión de fondo.

El radicalismo, por supuesto, niega que exista eso, y además advierte que el proceso de San Rafael está "viciado" de irregularidades que podrían traer problemas a futuro por posibles presentaciones de inconstitucionalidad.

Chicanas en el peronismo

Pero este martes, hubo dos acciones interesantes en la votación del Senado con la nueva composición de legisladores. Por un lado, que el sector del peronismo votó en contra del proyecto junto a La Unión Mendocina; y que el kirchnerismo, que se diferenció del PJ "de los intendentes" y acompañó el proyecto oficial. Como dato anecdótico, la votación en Diputados contó con el rechazo de todos los peronistas y la única dirigente kirchnerista, como Valentina Moran (ya con mandato cumplido) no estuvo presente en aquella sesión.

Entre las críticas internas y pases de facturas, apareció este martes el mensaje encriptado del sanrafaelino Pedro Serra, como un tiro por elevación al kirchnerismo: "Está bueno saber quién está con quien, blanquear posiciones siempre es bueno. Cuando se está junto y todo mezclado no tiene sentido", lanzó con sorna.

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Cuatro minutos después del tuit de Serra, el kirchnerista Lucas Ilardo envió otro mensaje -mientras se desarrollaba la sesión- que llegó al peronismo, con la frase popular de "a llorar al campito".

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En la sesión, desde el kirchnerismo, Omar Parisi marcó la cancha en sus declaraciones para justificar su voto, partiendo de la base de que a él no lo llamó "ni Félix ni Cornejo".

"En otros momentos alguien te llamaba y te daba una sugerencia, ahora que estamos en el ostracismo no nos llama nadie. Hablo con libertad intelectual y política", bromeó. Al respecto, calificó el debate del recinto como "personal, porque pareciera que esto es entre Cornejo y Félix".

asumen senadores omar parisi felix gonzalez (2) Alf Ponce Mercado / MDZ

Al margen de esto, defendió el voto a favor al señalar que los indententes, o quienes lo han sido (fue jefe comunal de Luján), "anhelamos esta reforma, porque da la posibilidad a los municipios de dictar su carta orgánica, ver cómo desarrollarse o hacer acuerdos con municipios afines".

"La reforma es necesaria y hay que avanzar. Sé que la enmienda es poca, es un parche. Por eso desafío a todos a que avancemos más allá", comentó, y anunció la presentación de un proyecto de crear una bicameral de "autonomía y coparticipación", para comenzar a debatir el tema de la distribución de recursos y nuevas reformas para los municipios.

Del sector de los Félix habló, entre otros, Mauricio Sat, quien acusó al radicalismo de pretender "obstaculizar el avance de San Rafael en su autonomía, amén de que digan que es para 'ordenar' el debate'". A su vez, sospechó del "momento" en el cual el Gobierno presentó el proyecto de reforma, tras 10 años seguidos de gobierno radical.

Adriana Cano, bloque peronista Los integrantes del bloque peronista en el Senado Pedro Serra, Luz Llorens, Adriana Cano, Luis Novillo y Mauricio Sat, junto al presidente del PJ, Emir Félix.

Y señaló que "hoy quieren cambiar las reglas de juego para un municipio que avanzó y también condiciona a los municipios. No es una autonomía plena".

Adriana Cano, también del sector del PJ, criticó el proyecto oficialista, al sostener que "de ocho párrafos, solo uno habla de la autonomía, y el resto la limitan". "Lo que estamos haciendo es privar la posibilidad de que haya debates importantes para avanzar en un sistema moderno de categorización de las comunas".

Para la senadora, "va a encorsetar la discusión en los 18 municipios. Acá muchos pueden hablar de la situación planteada en ciudades como Bowen, Palmira, Uspallata". También sostuvo que se "blinda" la ley de coparticipación, "sin la posibilidad de discutir cómo se distribuyen los fondos. Seguimos trasladando funciones a los municipios pero no dialogamos de los recursos".