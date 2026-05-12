Contra quiénes apuntó el gobierno de Javier Milei por la masiva marcha universitaria

Desde el oficialismo sostuvieron que la movilización universitaria tuvo un carácter “político opositor” y defendieron la política de financiamiento y las transferencias realizadas por el Gobierno.

El gobierno de Javier Milei expresó lo que piensa de la masiva marcha universitaria, la cuarta desde que alcanzó el poder: está convencido de que la motorizaron los principales dirigentes de la oposición.

Así lo expresó la cuenta oficial de La Libertad Avanza con un posteo cuya imagen principal contiene las caras de Sergio Massa (referente del Frente Renovador), Axel Kicillof (gobernador de la provincia de Buenos Aires), Juan Grabois (diputado nacional de Fuerza Patria), Myriam Bregman (diputada nacional del Frente de Izquierda) y Martín Lousteau (diputado nacional de la UCR). La foto lleva la leyenda “los promotores de esta marcha política opositora”.

Es una idea que el oficialismo tiene desde que se convocó a la protesta para que la administración libertaria cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario: que la manifestación fue “política” y que no contiene un fundamento específico ya que el Poder Ejecutivo cumplió con las transferencias de fondos, tal como figuran en la Ley de Presupuesto 2026, y cumplió con aumentos paritarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/2054330211559182764&partner=&hide_thread=false PRINCIPIO DE REVELACIÓN pic.twitter.com/5Ka5RlpUJ4 — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) May 12, 2026

Este concepto fue respaldado con un video, previo al mensaje, dedicado a la oposición. En esa pieza audiovisual se ve al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, señalar: “No se cerró ninguna universidad, y se cumplieron con demandas que tenían las universidades desde hace mucho tiempo. Cómo por ejemplo, se completaron lo cargos no docentes. No hay ningún ajuste como trató de instalar la campaña del miedo”.