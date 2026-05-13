Cambios en la aviación: el Gobierno formalizó nuevas reglas para pilotos, instructores y escuelas

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) avanzó con una profunda reforma del sistema de formación aeronáutica argentino mediante una batería de resoluciones que actualizan las normas para pilotos, escuelas de aviación y centros de entrenamiento, en línea con estándares internacionales de seguridad operacional.

Las medidas fueron oficializadas a través de las resoluciones 292, 293 y 294/2026, publicadas en el Boletín Oficial , y abarcan cambios en el régimen de licencias de pilotos, la regulación de los Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC) y los Centros de Entrenamiento de Aeronáutica Civil (CEAC).

Entre las principales novedades, la ANAC incorporó una nueva “Licencia de Piloto de Aeronaves Deportivas Livianas (LSA)” dentro de la Parte 61 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC), una categoría utilizada internacionalmente para aeronaves recreativas y de instrucción liviana.

La resolución 292 también modifica requisitos para examinadores de vuelo, habilitaciones de tipo y mecanismos de transición para pilotos militares o de fuerzas de seguridad que busquen obtener licencias civiles.

Según lo detallado en el Boletín Oficial , las reformas buscan adecuar la normativa argentina a las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional y las Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas (LAR), además de fortalecer la seguridad operacional y simplificar procedimientos regulatorios.

Cambios en escuelas de aviación

En paralelo, mediante la resolución 293, la ANAC aprobó una nueva edición de la Parte 141 de las RAAC, que regula la certificación, funcionamiento y supervisión de los Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC), es decir, las escuelas y centros donde se forma personal aeronáutico.

La actualización redefine programas de instrucción, manuales operativos, mecanismos de supervisión y criterios administrativos para la formación de pilotos, tripulantes y otros profesionales del sector.

Además, la resolución establece un régimen transitorio hasta el 31 de diciembre de 2026 para que los CIAC adapten sus Manuales de Instrucción y Procedimientos (MIP) y sus programas educativos a la nueva normativa. Los centros que no completen esa adecuación no podrán iniciar nuevos cursos ni incorporar alumnos.

La ANAC también garantizó que los cursos ya iniciados bajo el régimen anterior mantendrán plena validez para la obtención de licencias y habilitaciones.

Nuevas reglas para centros de entrenamiento

Por su parte, la resolución 294 actualiza la Parte 142 de las RAAC, que regula a los Centros de Entrenamiento de Aeronáutica Civil (CEAC), dedicados a la capacitación avanzada y entrenamiento especializado del personal aeronáutico.

La reforma incorpora nuevas exigencias para programas de instrucción y entrenamiento, adecuaciones técnicas y mecanismos de certificación, además de introducir modificaciones complementarias en la Parte 147, vinculada a los centros de formación para mecánicos aeronáuticos.

Al igual que en el caso de los CIAC, los CEAC tendrán plazo hasta fines de 2026 para adecuar procedimientos internos, manuales y programas de capacitación. Desde el 1° de enero de 2027, todos los nuevos cursos deberán ajustarse obligatoriamente a la nueva reglamentación.

Objetivo: modernización y seguridad

En los fundamentos de las medidas, la ANAC sostuvo que la seguridad operacional constituye “un objetivo irrenunciable” y destacó la necesidad de armonizar el sistema argentino con estándares regionales e internacionales, evitando “duplicidades normativas”, “ambigüedades” y “complejidades innecesarias”.