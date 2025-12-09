Luis Juez: "El día que se pueda encapsular el poder, desaparece el viagra"

El senador cordobés sostuvo que Villarruel “fue devorada por el personaje” y cuestionó la incapacidad de acompañar al presidente que la llevó al cargo.

El senador nacional por Córdoba, Luis Juez, lanzó duras críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel al señalar que “el personaje la devoró” y que su accionar dentro del Senado contribuyó a generar tensiones innecesarias. Juez aseguró que, pese a haber trabajado para consolidar un bloque fuerte y operativo, la dinámica interna de la Cámara se deterioró por disputas de poder y decisiones que consideró “una vergüenza”, como el aumento de sueldos votado este año.

El legislador cordobés recordó que, durante el primer año legislativo de Javier Milei, dedicó esfuerzos para garantizar el funcionamiento del Senado, incluso llegando a conformar un bloque de 39 integrantes. Sin embargo, afirmó que episodios internos y el clima de “adulación” en torno al poder presidencial terminaron alterando la conducta de varios dirigentes, a quienes acusó de haber perdido perspectiva de su rol institucional.

Luis Juez cruzó a Victoria Villarruel En diálogo con Luis Novaresio en A24, Juez sostuvo que el poder actúa como “un gran afrodisíaco” que desestabiliza incluso a quienes no provienen de estructuras políticas consolidadas. Además, ironizó: “Si algún día se encapsula el poder, desaparece el Viagra”, y agregó que muchos dirigentes “se enloquecen” cuando perciben cercanía con la línea sucesoria.

Respecto de Villarruel, Juez indicó que la vicepresidenta “se enviagró” políticamente luego de que ciertos sectores la convencieran de un protagonismo superior al que su cargo le exige. Afirmó que la historia argentina demuestra que los vicepresidentes suelen ser “una complicación” cuando no comprenden que su función principal es acompañar al presidente: “Si no, no aceptes el cargo”, sentenció.