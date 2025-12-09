Leila Gianni encendió la interna libertaria: juró como concejala y rompió el bloque de LLA en La Matanza

A horas de asumir como concejala en La Matanza , la exfuncionaria del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni , encendió la interna libertaria en el Conurbano. El mismo día de su jura, la libertaria rompió el bloque de La Libertad Avanza y formó un nuevo espacio.

Luego de su intensa campaña en el Conurbano bonaerense contra la gestión del intendente matancero Fernando Espinoza, Gianni hizo su juramento esta tarde como concejala electa por el partido oficialista. Sin embargo, horas más tarde anunció la creación del nuevo bloque “Alianza Libertad Republicana”.

La noticia no tardó en desatar el repudio de los propios militantes libertarios, quienes criticaron a la abogada en las redes. Por ese motivo, la flamante concejala salió a aclarar los tantos en su cuenta de X.

“Para los operadores seriales les cuento: no me fui a ningún lado”, anticipó Gianni, al mismo tiempo que reafirmó estar “siempre de la mano de nuestro presidente, nuestro Leon”.

Leila Gianni rompió el bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de La Matanza el mismo día de su jura.

No obstante, confirmó la creación del bloque Alianza Libertad Republicana en el Honorable Concejo Deliberante de La Matanza, integrado por Gianni, otro concejal de La Libertad Avanza y dos del PRO.

“Esta determinación no responde a diferencias personales, sino a una realidad que se hizo evidente en el funcionamiento y conformación de equipos”, argumentó, y detalló que “durante los últimos meses quedó claro que no era posible desarrollar la labor legislativa de manera plena, ya que se imponían prácticas y modos de conducción que no comparto y que dificultaban avanzar en proyectos, propuestas y debates necesarios para nuestros vecinos”.

Según Gianni, su decisión responde al “objetivo preciso” de “garantizar que la voz de los matanceros que abrazan las ideas de la libertad, se desarrolle “sin condicionamientos y con total libertad”.

En ese marco, afirmó: “La pluralidad, el diálogo y el trabajo honesto son valores irrenunciables para mí, y este nuevo bloque permitirá sostenerlos sin restricciones”, y cerró: “Siguiendo el ejemplo de Javier Milei, priorizo la honestidad y la defensa innegociable de las ideas de la libertad. Mi voz, mis proyectos y mi trabajo estarán al servicio exclusivo de los matanceros, sin condicionamientos”.