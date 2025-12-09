Nación dice que no: Javier Milei rechazaría la deuda de Axel Kicillof pero aceptaría un refinanciamiento

El Gobierno nacional planea no dar el brazo a torcer en su disputa con Axel Kicillof por el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires. Pese a que el gobernador bonaerense logró la luz verde de la Legislatura, en Casa Rosada ya advirtieron que no le aprobarán una nueva deuda , pero sí habilitarán el refinanciamiento.

La iniciativa de Kicillof de tomar deuda de hasta 3.685 millones volvió a encender su eterna disputa con la gestión de Javier Milei , que tiene la posibilidad de rechazar el proyecto amparado en la Ley de Responsabilidad Fiscal, si considera que la provincia atenta contra el equilibrio fiscal o si sus gastos están por encima de la inflación.

Inmediatamente después de aprobado el endeudamiento, la administración libertaria salió a repudiar la medida, adelantando su posible rebote. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, argumentó que incumple con la responsabilidad fiscal tras intentar aumentar el gasto por encima de la inflación o del crecimiento real de la economía.

Con el apoyo del peronismo y aliados, el gobierno de Axel Kicillof logró la aprobación del endeudamiento en la Legislatura bonaerense.

Además, diferenció el concepto de nueva deuda del de refinanciación por tasas mejores, lo que reafirma que los controles serán sobre operaciones que constituyen la obtención de nuevos recursos, y no sobre las que buscan extender los vencimientos existentes.

Según aclararon a Infobae, la idea del Gobierno es habilitar la posibilidad de renovar los vencimientos de deuda ya existente, pero sin asumir nuevos compromisos financieros que aumenten el pasivo. “Renegociar deuda está bien. Es lo correcto. Lo que hace todo el mundo, siempre y cuando sea a una tasa más barata”, sostuvieron desde la administración libertaria.

Crónica de un rechazo anunciado a Axel Kicillof

El titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, quien el día después de la sesión reveló que el mandatario no acompañaría el nuevo endeudamiento. “Nosotros estamos proponiendo, en virtud de lo que está pasando en el país, un cambio de era y para eso planteamos reglas claras sobre la mesa. Milei no lo va a acompañar”, sentenció y añadió: “Kicillof puso toda la carne en el asador para tener una Provincia endeudada por dos años y tener su carrera presidencial. Acaban de tirarle un litro de nafta a una casa que estaba prendida fuego. No hay otra explicación”.

En paralelo, este mismo martes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reveló que el Consejo de Mayo propuso reforzar a través de un proyecto de ley la necesidad de que las provincias no soliciten autorización de endeudamiento si los gobiernos gastan más de lo que recaudan.

“Para completar el refuerzo institucional del Estado Nacional al equilibrio fiscal, el Consejo propone al Presidente y a gobernadores reforzar públicamente el compromiso de no pedir autorizaciones de endeudamiento si una provincia tiene déficit primario, excepto para los rollovers de deuda o un riesgo crediticio superior al de la Nación”, anunció.

Mientras tanto, la gestión de Milei sostiene su política de no establecer diálogo institucional con la administración de Kicillof, a pesar de haber iniciado una rueda de reuniones con gobernadores de distintos espacios en el marco de las negociaciones por el Presupuesto 2026 y el paquete de reformas.