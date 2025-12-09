Con Javier Milei y Karina en Noruega, Manuel Adorni reunió a la mesa política para definir la estrategia legislativa

Aún con los dos hermanos Milei ausentes, todavía de viaje en Noruega por la entrega del Premio Nobel de la Paz, el Gobierno no tiene tiempo que perder y la Casa Rosada está hecha un hormiguero. A falta de un día para el inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , convocó a la mesa política para definir la estrategia legislativa del oficialismo.

El cónclave se citó a las 9.30 en el despacho de Adorni, quien recibió uno a uno a los otros integrantes de la mesa chica del presidente: el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich ; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y en reemplazo del 'Jefe', su mano derecha, Eduardo 'Lule' Menem.

"Fue una reunión para discutir la estrategia legislativa para extraordinarias", respondió sin mayores precisiones una fuente al tanto de las conversaciones. El timing de la cumbre no es casual, llegó horas antes del último encuentro del Consejo de Mayo, que este martes presentará el documento final con algunas de las reformas que el Gobierno elevará al Congreso.

Los grandes ausentes fueron el presidente Javier Milei y su hermana Karina, de gira por Oslo para acompañar a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado , que recibirá el miércoles a las 9 el Premio Nobel de la Paz por sus manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Además, el libertario aprovechará el viaje para entrevistarse las 11.30 con el rey de Noruega Harald V y a las 13:10 con el primer ministro de ese país, Jonas Gahr Støre. Así, el mandatario y su hermana estarán de regreso el jueves para seguir personalmente las negociaciones parlamentarias.

El temario de las extraordinarias ya está definido e incluye el Presupuesto 2026, la Ley de inocencia fiscal -popularmente conocida como dólares del colchón- la modernización laboral, las modificaciones a la Ley de Glaciares para impulsar las actividades mineras, la reforma del Código Penal y un proyecto denominado "Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria".

La gran prioridad para esta primera etapa de diciembre será concretar la aprobación de la ley de leyes, que sería la primera en aprobarse durante la gestión libertaria. La discusión comenzará en la cámara baja, por lo que el riojano Martín Menem está abocado a garantizar las voluntades necesarias para que el proyecto tenga éxito. Dentro de ese proyecto, el oficialismo discutirá el proyecto para incentivar el blanqueo de la economía con la presunción de inocencia fiscal y en paralelo buscará avanzar con la iniciativa que prohíbe la emisión para cubrir el déficit.

En paralelo, Patricia Bullrich se pondrá al frente de las negociaciones en el Senado para concretar la reforma laboral, uno de los temas más calientes en las discusiones que se vienen por las posibles confrontaciones con el sindicalismo.

A modo de adelanto de esas disputas, el representante de la CGT en el Consejo de Mayo, el líder de la Uocra, Gerardo Martínez, anticipó que no participará del encuentro final tras haber anunciado el rechazo de la central obrera al proyecto de modernización laboral.

Las discusiones internas por la reforma laboral

Los roces se produjeron especialmente con el delegado del Gobierno en el Consejo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien encabeza el ala del Ejecutivo que quiere avanzar con una reforma más dura que alcance las fuentes de financiamiento de los gremios y uno de sus núcleos principales: las cuotas solidarias.

Estas consisten en aportes pactados entre los gremios y los empresarios dentro de los convenios colectivos de trabajo que se descuentan automáticamente del recibo de sueldo de los trabajadores, estén o no afiliados al sindicato, con el argumento de que estos también se benefician del convenio, el cierre de paritarias y las negociaciones por condiciones laborales que hacen los gremios.

Sturzenegger ya había intentado limitar estos "peajes" en el capítulo laboral del DNU 70, donde se habilitaba ese pago a los sindicatos “sólo si existía un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”, pero la CGT se abroqueló en contra de la iniciativa y logró su impugnación en la Justicia. El Gobierno volvió a traer ese punto en el borrador de la Ley Bases aprobado a fines de abril de 2024, pero fue eliminado del texto por la presión sindical para conseguir el consenso necesario para su sanción.

Gerardo Martínez, en diálogo con MDZ Gerardo Martínez, en diálogo con MDZ

En las últimas semanas, el debate volvió a tener lugar dentro de la Casa Rosada, pero finalmente primó el ala más dialoguista que cuenta en sus filas con Santiago Caputo, que ha insistido en negociar concesiones con la CGT para garantizar la paz social y la aprobación de la reforma en el Congreso. Por estas horas, este era el punto de vista que se imponía en el Gobierno.

"El espíritu de la ley es sentar la base para que el empresariado pueda contratar gente y el empleado acceder al laburo de calidad, no es presentar un proyecto invotable solamente para romper a los sindicatos", subrayó una voz de ese sector en diálogo con MDZ que además recalcó la existencia de canales subterráneos entre la central obrera y la Casa Rosada. A su vez, fuentes cercanas al presidente Javier Milei también destacaron su buena relación con el titular de la Uocra.

Tanto la reforma laboral como el resto de los proyectos elaborados en el Consejo de Mayo se conocerán luego de las 13.30, cuando se celebrará el último encuentro de la entidad multisectorial. La letra chica de las iniciativas podría significar la paz o la guerra para el Gobierno, que busca avanzar sin mayores sobresaltos con su agenda reformista en el Congreso.