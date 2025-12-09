Donald Trump se adjudicó la "victoria aplastante" de Javier Milei: "Estaba perdiendo, lo apoyé y ganó"

Durante una entrevista con el medio estadounidense Politico, el presidente Donald Trump mencionó a Javier Milei como ejemplo de su influencia en procesos electorales internacionales. El mandatario norteamericano aseguró que su apoyo fue determinante para revertir una tendencia electoral desfavorable para el líder argentino.

"Apoyé a… volviendo a Sudamérica, Latinoamérica… Sudamérica, a Milei, Argentina. Estaba perdiendo las elecciones, y yo lo apoyé y ganó con una victoria aplastante ", manifestó Trump durante la conversación con la periodista Dasha Burns.

La referencia al caso argentino surgió cuando la entrevistadora consultó al presidente estadounidense si "consideraría involucrarse" en elecciones de otros países "para poner líderes que crea que son más adecuados". La respuesta de Trump incluyó varios ejemplos de mandatarios a quienes dice haber respaldado.

Además de Milei, el presidente estadounidense destacó su relación con Viktor Orbán , primer ministro de Hungría , a quien calificó positivamente por su gestión migratoria. Trump reveló que Orbán le solicitó un escudo financiero respaldado por Estados Unidos por un valor de hasta 20 mil millones de dólares.

"Creo que está haciendo un muy buen trabajo en un sentido diferente con la inmigración. Su país no tiene salida al mar. Sabe, su país es diferente. No tiene mar, así que no puede recibir barcos con energía", explicó Trump sobre la situación geográfica húngara, añadiendo que el país "tiene un gran oleoducto que viene de Rusia, desde hace mucho tiempo".

El mandatario también se refirió a su vínculo con Recep Tayyip Erdoan, presidente de Turquía, describiéndolo como "amigo mío" y "un tipo duro" con quien mantiene una relación funcional que otros líderes europeos no logran establecer.

"Siempre que tienen un problema con Erdoan, me piden que los llame porque no pueden hablar con él", señaló Trump, quien aseguró haber intercedido exitosamente en casos de personas secuestradas que "llevaban años y años en juicios y todo lo demás".

Por último, el presidente estadounidense definió a Suecia como país inseguro, aunque aclaró que ama a esa nación, al igual que a Alemania y sus habitantes, atribuyendo los problemas internos de ambos países a cuestiones migratorias.