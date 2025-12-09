Javier Milei llegó a Oslo con el mameluco de YPF y el video se hizo viral

El presidente Javier Milei llegó este martes a Oslo , capital de Noruega , donde participará mañana miércoles de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, dirigente de la oposición venezolana.

El mandatario argentino generó repercusión al descender del avión vistiendo el mameluco de YPF , una elección de vestimenta que fue destacada en redes sociales.

Uno de los que celebró este detalle fue el diputado de La Libertad Avanza (LLA), Damián Arabia: "Hablame de cómo promover inversiones y promocionar Argentina en el mundo de maneras disruptivas e innovadoras", escribió en X.

Machado recibirá la distinción internacional este miércoles a las 9 en el Ayuntamiento de Oslo, en una ceremonia que reunirá a cuatro presidentes latinoamericanos: además de Milei, estarán presentes Santiago Peña de Paraguay, José Raúl Mulino de Panamá y Daniel Noboa de Ecuador.

La referente de Vente Venezuela fue galardonada en octubre de este año con el Premio Nobel de la Paz por su "incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha". La dirigente opositora ha afirmado que vive "en la clandestinidad dentro de su país" y enfrenta constantes amenazas por parte del régimen de Nicolás Maduro.

La agenda oficial de Javier Milei en Noruega

Tras la ceremonia de premiación, el presidente argentino mantendrá dos reuniones de alto nivel en territorio noruego. A las 11.30 se entrevistará con el rey de Noruega, Harald V, y posteriormente, a las 13.10, se reunirá con el primer ministro de ese país, Jonas Gahr Støre.

Cumplida esta apretada agenda, Milei abordará a las 16 el avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires en un vuelo especial, con arribo previsto al país a las 9.30 del jueves.

¿Quién quedó a cargo del Poder Ejecutivo?

Ante la ausencia simultánea de Milei y la visita oficial de la vicepresidenta Victoria Villarruel a España, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza (LLA), quedó a cargo de la presidencia de manera provisional hasta al menos el jueves, día en que el mandatario regresará a la Argentina.