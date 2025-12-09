Las risas de Eduardo Feinmann y Pablo Rossi por cómo llegó vestido Javier Milei a Oslo para los Premios Nobel
Los conductores compartieron su asombro por el insólito outfit que eligió el mandatario argentino para arribar a la sede de los distinguidos galardones que se entregan en Noruega.
Eduardo Feinmann y Pablo Rossi no pudieron evitar las risas al compartir este martes en el pase entre ambos en A24, imágenes que dan cuenta del particular look que eligió el presidente Javier Milei para arribar a Oslo a la entrega de los Premios Nobel.
El mandatario llegó a Noruega para participar en el acto en que se distinguirá con el Nobel de la Paz a María Corina Machado, y en las imágenes que se viralizaron en las últimas horas se puede ver al mandatario argentino ingresando al Grand Hotel, sede de las ceremonias y banquetes de los Premios Nobel, vistiendo un mameluco de YPF.
Inesperadamente, Milei optó por mostrarse en la previa del destacado evento luciendo ese inusual outfit, marcando la primera oportunidad en que el líder de La Libertad Avanza elige ese overol para un acontecimiento internacional, ya que anteriormente se lo vio con tal prenda en programas de streaming, o en la Quinta de Olivos.
"Lo vi llegar al Presidente con el mameluco de YPF", comentó entre risas Rossi sobre el look presidencial en Oslo. A lo que Feinmann respondió: "Es muy impresionante".
Luego, cuando Pablo Rossi se preguntó si Javier Milei habrá viajado con ese atuendo, Eduardo Feinmann comentó en complicidad: "Debe haber viajado con el mono ese, es muy cómodo, para viajar debe ser cómodo el enterito".
"No le importa nada. Cero protocolo. Nosotros que somos medio pitucos, viste", siguió Rossi sorprendido. Mientras Feinmann concluyó entre carcajadas sobre cómo vestiría si fuera a los Premios Nobel: "Yo si voy a un lugar como ese, yo voy vestidito así (con traje) las 24 horas del día, y por las dudas me voy a dormir así".
Por su parte, Pablo Rossi remató sobre el inesperado outfit de Javier Milei: "Yo cuando lo vi con el mameluco, dije 'qué bárbaro, qué personaje'". Además, los conductores repararon en que sobre el overol de YPF el mandatario llevó un camperón como abrigo por el frió que reina en Oslo.