La picante reacción que tuvo Dady Brieva cuando le preguntaron por política

El cronista de LAM dialogó con el humorista y al preguntarle sobre temas políticos, recibió una respuesta que lo sorprendió.

El actor fue tajante con sus declaraciones. Foto: captura de pantalla TV/ El Trece.

Dady Brieva es uno de los grandes humoristas que tiene el país y en los últimos años sus opiniones sobre la política argentina generaron fuertes reacciones. En las últimas horas, dialogó con el cronista de LAM, quien no dudó en preguntarle sobre el tema y el actor reaccionó.

En el mes de junio, reapareció en televisión en una entrevista exclusiva con Puro Show (El Trece) y allí habló sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner diciendo que para él la expresidenta "está proscripta".

El día martes, Ángel de Brito compartió una entrevista sin editar que lo tuvo nuevamente a Dady Brieva como protagonista, pero en este caso en LAM. Santiago Riva Roy le quiso hacer una pregunta y se vio sorprendido ante la interrupción: " No me pelotud... con cosas que no vi, que no sé y que hizo Lali y de esas bolu...".

Dady Brieva reaccionó fuertemente tras una pregunta de un periodista La picante y fuerte reacción de Dady Brieva cuando le preguntaron por política Luego, agregó: "Yo no hablo de actualidad política, yo soy cómico. Te cagué ahora, andá a buscar el título ahora". En ese instante el cronista le expresó que no le iba a preguntar por temas de política y le dejó en claro que "vos te metiste solo y vi un título y te pregunto".