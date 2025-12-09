El conductor de Vorterix fue contundente a la hora de opinar sobre el modo de votación.

El 14 de diciembre se llevará adelante una nueva entrega de los Martín Fierro y esta vez será para premiar a los diferentes canales de streaming. Sin embargo, esta ceremonia está llena de polémicas y enfrenta a Luzu TV y Olga, las dos potencias.

En las últimas horas se confirmó el modo de votación para las estatuillas a "Mejor clip del año" y "Mejor comunidad". Paula Chaves comentó en Olga que "podés entrar en vot.com.ar o enviar MF al 3002 y tenés que seguir las instrucciones. Apoyá a tus favoritas y ganá hasta 4 millones de pesos".

Nicolás Occhiato, por supuesto que estuvo en contra de este sistema, y quien se sumó al pedido de no votar fue Mario Pergolini. El conductor de Vorterix realizó un fuerte pedido a su audiencia: "Me enteré por Luzu, si no, la verdad que no me enteraba de que dentro de estos estúpidos Martín Fierro tenés que pagar para votar a Mejor Comunidad".

Mario Pergolini destruyó a los Martín Fierro de streaming Mario Pergolini defenestró a los Martín Fierro de streaming y realizó un fuerte pedido a su audiencia "Hacer eso es de una ridiculez y es de una bajeza", comentó el periodista. También subrayó que "en mi caso, a mí me chupa un hue... los Martín Fierro y tener uno, la verdad que nos podríamos haber ahorrado los del streaming porque nos está llevando a una competencia estúpida que no necesitamos".