Soledad Pastorutti le hizo un llamativo reclamo a Mario Pergolini: "Yo alguna vez te..."

La reconocida figura del folclore visitó Otro día perdido y no dudó en recordarle al conductor un episodio de los inicios de su carrera artística.

La aclamada artista del folclore argentino, Soledad Pastorutti, fue la invitada estelar en el programa Otro día perdido (El Trece) que fue emitido este viernes y generó un instante de alta tensión, aunque matizado con humor. En medio de un repaso por los comienzos de su trayectoria, “La Sole” no dudó en lanzarle un comentario picante al conductor, Mario Pergolini, que resonó con fuerza en el estudio, marcando una diferencia palpable entre las generaciones de músicos.

Reflexionando sobre la actualidad, la cantante oriunda de Arequito destacó que los nuevos talentos gozan de una ventaja significativa en comparación con sus pares de la “vieja guardia”. "Hoy los chicos tienen un talento impresionante y cuentan con chances que nosotros no teníamos", comentó. En sus días de irrupción en la escena, particularmente en el universo del folclore argentino, las puertas no se abrían tan fácilmente. "Nosotros teníamos que ser insolentes, porque para ocupar un lugar te pedían que esperaras, que te lo ganaras. A mí me pasó mucho, especialmente en el folclore", confesó, haciendo hincapié en la perseverancia que se requería.

Soledad Pastorutti y el recuerdo incómodo con Mario Pergolini La Sole y un cruce inesperado: la anécdota de sus inicios con Mario Pergolini La Sole y un cruce inesperado: la anécdota de sus inicios con Mario Pergolini. Video: Otro día Perdido (El Trece) La mención de esos desafíos iniciales llevó a un cruce directo con Mario Pergolini. El empresario intentó bajarle el perfil al recuerdo con una broma sobre su actitud pasada, afirmando que "Yo igual era medio sumiso". Pero Soledad Pastorutti recogió el guante y, con una sonrisa cómplice, le recordó al ex CQC su estilo imponente de aquel entonces: “Con ese pelo largo, rockero… yo te sufrí, Mario, alguna vez”. Aunque el comentario causó revuelo, la artista rápidamente buscó suavizar la atmósfera, asegurando que: “Siempre te admiré un montón”.

La trayectoria y el respeto mutuo entre Soledad Pastorutti y Mario Pergolini Soledad Pastorutti 2.jpg De la admiración a la "factura": Soledad Pastorutti reveló su pasado con Pergolini. Foto: Archivo MDZ El conductor, al intentar devolver el elogio, se encontró con una rápida e inesperada interrupción por parte de la cantante: “No hace falta que digas lo mismo”. A pesar del divertido frenazo, Pergolini reafirmó el genuino afecto y respeto por la invitada, subrayando que su presencia en el ciclo no era casual: "Acá invitamos solo a gente que queremos invitar. Si estás acá, es porque te admiramos. ¿Te hice algo? ¿Dije una cosita?". La protagonista, en un gesto de no querer profundizar la herida, optó por no dar más detalles sobre aquel incidente pasado, limitándose a decir: “En aquella época, imagináte, yo era un personaje…”.