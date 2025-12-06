Fito Páez recibió el Doctorado Honoris Causa y lo festejó con un repertorio musical emocionante

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) ha conferido la máxima distinción académica, el título de Doctor Honoris Causa, al legendario cantautor Fito Páez, en un acto cargado de significado y reconocimiento a su vasta e influyente trayectoria. La ceremonia, llevada a cabo en la tarde de ayer en la institución educativa de su ciudad natal, se convirtió rápidamente en un evento que trascendió lo meramente protocolar. El icónico músico, visiblemente conmovido por el homenaje, no solo aceptó el reconocimiento, sino que lo transformó en una profunda reflexión sobre la honestidad artística y el valor fundacional de la expresión humana.

El emocionante reconocimiento a Fito Páez Fito 1 El emotivo concierto que brindó Fito Páez ante la comunidad universitaria y sus allegados. Foto: NA Durante su intervención, el pianista y compositor rememoró pasajes de su niñez en Villa Constitución en compañía de su tía Charito, subrayando la "expresión como elemento central de la humanidad". Haciendo una clara división entre su figura pública y su origen personal, Fito Páez sentenció: “Acá estoy haciendo lo de siempre. Soy el hijo de mi madre y mi padre. Y soy el padre de mis hijos”, reconectando con sus raíces rosarinas. En un pasaje clave de su discurso, el artista abordó la integridad creativa, un mensaje directo a las nuevas generaciones: “Lo que no se negocia es cuando estás adentro de tu habitación, solo. Quienes se dejan intervenir no pueden pertenecer a las causas más nobles”. Este llamado a la pureza creativa se alineó perfectamente con el espíritu de la distinción.

El compositor dedicó gran parte de sus palabras a agradecer y honrar a la movida musical de la que emergió. Mencionó explícitamente a figuras clave en su formación, como Baglietto, Abonizio, Fandermole y Liliana Herrero. El galardón, si bien tiene su rostro, fue enfocado por el artista como una hazaña grupal. “Esto es un reconocimiento a la movida de la que yo surjo. Tiene mi cara, pero es colectivo, para esos chicos que en plena dictadura tenían valentía en una sala de ensayo”, expresó, otorgándole una dimensión histórica y generacional al reconocimiento de la Universidad de Rosario.

Concierto íntimo: Fito Páez y la música rosarina Fito 3 recibiendo honores Fito Páez en el momento de recibir la máxima distinción académica en su ciudad natal. Foto: NA La celebración de este Honoris Causa culminó con un concierto especialmente curado para la ocasión. El repertorio fue interpretado junto a un talentoso conjunto de músicos locales, incluyendo a Matías Galasso en piano y teclados, Ricardo Vilaseca también en teclados, Leandro Pagura en bajo, Agustín Borsini en batería y Guido Luján en guitarra. Además de la banda base, la figura central del evento compartió el estrado con colaboradores históricos como Coki Debernardi, que entonó “Linyera”, y Carlos Vandera, quien hizo lo propio con “A la casa”, solidificando el sentido de comunidad y camaradería del evento.