Nos los representantes del pueblo argentino...: Charly García, Dr. Honoris Causa

El artista impacta contra el horizonte. Charly García , Dr. Honoris Causa . Su obra es la perspectiva. Y su necesidad de creer… “Esquivás a tu corazón, y destrozas tu cabeza. Y en tu voz , sólo un pálido adiós... Cambiaste de tiempo y de amor. Y de música y de ideas. Cambiaste de sexo y de Dios. De color y de fronteras. Pero en sí, nada más cambiarás. Y un sensual abandono vendrá y el fin”. (Viernes 3 AM).

Y no solo nos representó jóvenes…

Nos reconocimos tan frágiles como amados.

Y no solo nuestros sueños…

La muerte nos evidencia.

Nos interpeló al morir antes de morir.

Sin disimular nuestras dudas…

Nuestras dudas son nuestras deudas.

“Es larga la carretera cuando uno mira atrás. Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Te suplico que me avises, si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, sólo me quiero arreglar” (Canción para mi muerte) “Es larga la carretera cuando uno mira atrás. Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Te suplico que me avises, si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, sólo me quiero arreglar” (Canción para mi muerte)

Nos dio voz.

Nos reconocimos Alicia en el país…

¡Y tantos espejos más!

Gritamos el desahogo: “No llores por mí Argentina”

Nos envalentonamos con el Himno Nacional.

Un joven es alguien a ser escuchado.

Por eso necesita gritar.

Y si nos sentimos tan viejos para todo lo que queremos…

¿Nos hacemos jóvenes…?

A lo mejor recién ahora el deseo nos nombra…

¡Sin desanimarnos!

El arte es un riesgo.

De mirarnos tal como somos…

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.