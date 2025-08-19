Charly García recibió el Doctor Honoris Causa de la UBA y sorprendió al aparecer en la ceremonia: el emotivo video

Con el aula 108 de la Facultad de Filosofía y Letras colmada de estudiantes, docentes y fanáticos que convirtieron el acto en una verdadera celebración popular, Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ) .

El músico, leyenda viva del rock argentino, sorprendió al asistir a la ceremonia y, fiel a su estilo, dejó una frase que arrancó ovaciones: “Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante, desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly” , dijo levantando los dedos en V mientras la multitud lo acompañaba con cánticos y aplausos.

El acto fue encabezado por el rector Ricardo Gelpi, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti y la vicedecana, Graciela Morgade. También contó con la participación de la titular de la Cátedra de Música Popular de la Carrera de Arte, Lisa Di Cione, quien estuvo a cargo de la laudatio.

En los fundamentos, la universidad destacó su “vigorosa creatividad”, su “notable calidad musical” y su influencia a lo largo de décadas, subrayando no sólo su aporte artístico sino también el sentido político de sus canciones en distintos momentos de la historia argentina .

“ Charly es artífice de un patrimonio intangible que la universidad debe legitimar y proteger”, señaló Di Cione , al explicar la importancia de este reconocimiento que se convirtió en un homenaje colectivo al ícono que marcó generaciones con su música.

@rsfotosok_12287 Charly junto a las respectivas autoridades. Créditos: RS Fotos

El decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti, expresó el orgullo que implica para la Universidad otorgar este reconocimiento: “Charly es un símbolo de nuestra cultura nacional y justamente cuando hablamos de nuestras universidades nacionales y públicas, es lógico que todos nos sintamos muy felices, por lo que significa hoy poder celebrar este homenaje a Charly”.

" Charly es nuestra realidad, es la representación más real y concreta de toda la capacidad enorme que tenemos de creación. Pero también de las debilidades, las dudas, la valentía para enfrentar y transformar la realidad verdadera”, culminó Manetti.

La causa que llevó a dicho reconocimiento artístico y cultural

Charly García 2.jpg Charly García, ícono de la música argentina. Créditos: Archivo MDZ

La resolución que le otorga el Honoris Causa recuerda que ha obtenido varios premios, entre los que cabe destacar: el ‘Premio a la Excelencia Musical’ en la edición de los Premios Grammy Latinos de 2009; el Premio Konex de Platino (1985) y el Premio Konex Mención Especial (2025).

Finalmente, se resalta que uno de los hitos más notables de su carrera ha sido la creación de la ópera-rock La Hija de la Lágrima (1994), la cual fue presentada en numerosas funciones a sala llena en el teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires. Por todo ello, el Consejo Superior de la UBA resolvió otorgarle a Charly García el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad.