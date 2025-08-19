Charly García recibió el Doctor Honoris Causa de la UBA y sorprendió al aparecer en la ceremonia: el emotivo video
Después de mucho tiempo sin una aparición pública, finalmente el músico asistió al evento y recibió la mención honorífica.
Con el aula 108 de la Facultad de Filosofía y Letras colmada de estudiantes, docentes y fanáticos que convirtieron el acto en una verdadera celebración popular, Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El músico, leyenda viva del rock argentino, sorprendió al asistir a la ceremonia y, fiel a su estilo, dejó una frase que arrancó ovaciones: “Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante, desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly”, dijo levantando los dedos en V mientras la multitud lo acompañaba con cánticos y aplausos.
Un video que moviliza a muchos
El acto fue encabezado por el rector Ricardo Gelpi, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti y la vicedecana, Graciela Morgade. También contó con la participación de la titular de la Cátedra de Música Popular de la Carrera de Arte, Lisa Di Cione, quien estuvo a cargo de la laudatio.
En los fundamentos, la universidad destacó su “vigorosa creatividad”, su “notable calidad musical” y su influencia a lo largo de décadas, subrayando no sólo su aporte artístico sino también el sentido político de sus canciones en distintos momentos de la historia argentina.
“Charly es artífice de un patrimonio intangible que la universidad debe legitimar y proteger”, señaló Di Cione, al explicar la importancia de este reconocimiento que se convirtió en un homenaje colectivo al ícono que marcó generaciones con su música.
El decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti, expresó el orgullo que implica para la Universidad otorgar este reconocimiento: “Charly es un símbolo de nuestra cultura nacional y justamente cuando hablamos de nuestras universidades nacionales y públicas, es lógico que todos nos sintamos muy felices, por lo que significa hoy poder celebrar este homenaje a Charly”.
" Charly es nuestra realidad, es la representación más real y concreta de toda la capacidad enorme que tenemos de creación. Pero también de las debilidades, las dudas, la valentía para enfrentar y transformar la realidad verdadera”, culminó Manetti.
La causa que llevó a dicho reconocimiento artístico y cultural
La resolución que le otorga el Honoris Causa recuerda que ha obtenido varios premios, entre los que cabe destacar: el ‘Premio a la Excelencia Musical’ en la edición de los Premios Grammy Latinos de 2009; el Premio Konex de Platino (1985) y el Premio Konex Mención Especial (2025).
Finalmente, se resalta que uno de los hitos más notables de su carrera ha sido la creación de la ópera-rock La Hija de la Lágrima (1994), la cual fue presentada en numerosas funciones a sala llena en el teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires. Por todo ello, el Consejo Superior de la UBA resolvió otorgarle a Charly García el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad.